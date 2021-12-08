海内外华人联署公开信呼吁中国政府允许郭飞雄赴美照看病重的妻子
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中国律师王宇、美国学者胡平等数十位海内外华人近日发起联署公开信，呼吁中国政府允许郭飞雄赴美照看罹患癌症病情恶化的妻子张青。
公开信写道：我们是一群长期关心中国人权和法治进步的人士。我们对中国公民杨茂东（笔名郭飞雄）和张青夫妇目前面临的困境十分担忧。
目前住在美国的中国著名异议人士郭飞雄先生的妻子张青女士，于今年一月被发现患有晚期肠癌，急需郭飞雄赴美陪伴照看。但中国公安部以“可能危害国家安全”为由，始终阻止郭飞雄赴美。目前张青的病情日益恶化，随时可能有生命危险。
据我们所知，郭飞雄曾为赴美陪护病妻多次向中国政府部门恳切呼吁，也与中国各级公安部门持续沟通，然而却一直无法成行；日前获悉，郭飞雄被警察带走，下落不明。
我们认为，郭飞雄作为公民，他的人身自由以及自由旅行的权利，应受中国相关法律的保障。其妻子身患重病，命悬一线。中国政府的某些部门和官员在此事上的处理方法，不仅有违中国法律，而且也违背基本的人道精神。
鉴于此，我们呼吁中国政府领导人尊重法律和基本人道，立即释放郭飞雄，并允许郭飞雄尽快出国照顾妻子。
据自由亚洲电台报道：在世界民主峰会召开前夕，美国国务院呼吁中国政府“立即释放”维权人士郭飞雄，并允许他离开中国、到美国照顾他重病的太太。
美国国务院一名发言人7日晚间回覆自由亚洲电台查询时表示，美国对中国维权人士郭飞雄遭拘留“深表关切”，呼吁中国当局立即释放他，并允许他离开中国照顾他在美病重的妻子。
发言人指出，美国将民主价值观置于外交政策的中心，捍卫民主、人权和人类尊严。
发言人重申，美国会继续与世界各地的所有人权捍卫者、包括郭飞雄站在一起，“他们试着自由表达自己的想法，不该担心受到惩罚或暴力对待。”
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