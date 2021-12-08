澳大利亚宣布外交抵制北京冬奥

澳大利亚加入到美国外交抵制北京冬奥的队伍中。澳大利亚总理莫里森周三宣布，澳国不会派遣任何外交代表出席2022年北京冬奥会。

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莫里森说，澳大利亚不会从坚决维护自身利益的强硬立场后退，因此，我们不派遣任何官方代表团出席北京冬奥会，自然不会令人吃惊。

莫里森补充说，堪培拉的决定是在与中国在一些问题上存在 "分歧 "的情况下做出的，包括澳大利亚的外国干涉法和最近决定购买核动力潜艇等问题。

在美国宣布以人权名义对北京冬奥进行外交抵制一天后，澳大利亚的这项决定并不妨碍运动员参加奥运会。

莫里森同时表示，北京在新疆严重违反人权，以及北京拒绝与澳大利亚官员会晤讨论相关问题也促使堪培拉作出上述决定。

莫里森说：“中国政府从不接受与我们见面讨论上述问题”。

中国与澳大利亚自2018年以来关系一直紧张，近两年，双方高层次外交关系处于冻结状态。

中国最恼怒的是澳大利亚通过外国干涉法，以及禁止华为参与澳大利亚网络建设，另外，澳大利亚要求对中国爆发的新冠疫情展开国际独立调查也激怒了北京。

澳大利亚的大麦、煤炭、铜矿石、棉花、干草、龙虾、糖、葡萄酒、牛肉、柑橘类水果、谷物、葡萄、乳制品和婴儿配方奶粉都受到中国的制裁。

澳大利亚决定为其海军配备核动力潜艇，作为与英国和美国签订的新防务条约的一部分，这被广泛认为是为了对抗中国在太平洋地区的影响，也引起了中国政府的愤怒。