立法会选举民调：36%受访者不投票 投票意欲创三十年历史新低

在立法会选举尚余约十天之际，一项民意调查发现，表明不会去投票的受访者较月前微升至三成六，而表示会去投票的则只有五成一，维持同类型调查近三十年的最低投票意欲；另外更有近五成人表示地区直选没有候选人值得支持。负责民调的钟剑华指出，选民的投票意欲为历来三十年的民调中最低，直接反映对「一国两制」有没有信心；而政治学者陈家洛更预期，今次选举或会创下最低投票率的纪录。

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不过，一面强调选举重要、一面指投票率高低不代表什么的特首林郑月娥，今(8日)在中国《环球时报》发布的访问中指出，投票率受很多因素影响，不需过分担心，更有说法认为，政府工作做得好、公信力高，投票率反而会降低，因为民众没有强烈要求去选择议员监督政府。未知其言论是否在为投票率作预期管理。

香港民意研究所昨(7日)午公布最新民调结果，但没有触及被廉政专员白韫六声称正在研究有无违法的「投白票」意向，民研副行政总裁钟剑华表示，廉政公署没有人找民研所查问，而民调问题中的「投白票」等选项并未消失，会继续提问以审视民情趋势，相关的调查结果稍后会发布。他又批评官员的说法或会模糊法律边界，但民调的提问绝既无提示、亦无建议选民如何投票，不认为有问题。根据公开资料，健制派及其传媒批评民研所在民调中询问受访者投票选项中出现「投白票」，有煽惑他人不投票或投无效票，违反《选举(舞弊及非法行为)条例》第27A条，其后，白韫六先是说「不排除」民研所违法，后又透露，「正研究」提问有否违法的问题。

香港民研于上月29日至本月3日随机抽样以电话访问861名选民，结果显示，表示不会投票的比例较上月中进行的民调上升三个百分点，而表示「未决定」的有11%，较上次下降了三个百分点；至于表示会去投票的只有51%，有关投票意欲较过去八届选举前的民调低，以2016年为例，当年有83%受访者表示会投票，结果，当年创下58.28%的历届选举最高投票率。

调查又发现，当被问及地区直选中有没有候选人值得投票时，30%人表示有，49%人表示没有，另有22%受访者表示「不知道/很难说」。另外，民调结果又反映，选民对新立法会重新划分选区后自己所属选区认识不深。在响应提问时，只有27%受访者知道自己所属的现有选区，41%答错所属选区，32%表示不知道或不肯定。

出席民调结果发布会的浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛指出，市民投票意欲维持稳定低的水平，推算这次选举可能是香港自有选举以来，最低投票率的一次，因为现时未见到有足够的诱因，改变选民投票意欲，而民调结果亦反映，现时的候选人只能吸引相当少的选民支持，呼吁官员面对现况。