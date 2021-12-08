约翰逊证实外交抵制北京冬奥 王室动向受关注

英国首相约翰逊12月8日在国会答询表示，“不会有任何官员”出席明年2月在北京举行的冬季奥运，这实质上就是外交抵制。不过，他并未说明是否会有王室成员出席。

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安妮公主（Princess Anne）是英国国家奥林匹克委员会（BOA）主席，也是国际奥林匹克委员会（IOC）成员。部分英国议员此前即主张，不应让王室成员出席北京冬奥，以避免给王室形象造成负面影响。

约翰逊（Boris Johnson）8日表示，英国政府不会迟疑于向北京表达对中国境内人权侵害事件的关切；事实上，他最后一次与中国国家主席习近平谈话时，即曾触及相关议题。

对于是否外交抵制北京冬奥，强生向在场质询的保守党籍议员、前党魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）证实，“将会有实质上外交抵制”，不会有任何英国官员出席。

不过，他强调，他认为抵制体育赛事并不明智，英国政府也依然抱持这样的立场。

美国、立陶宛、澳洲等国近日陆续表态不会派遣官员出席北京冬奥。力推抵制北京冬奥的史密斯表示，他欣见英国政府“终于”宣布全面实施外交抵制，期待更多国家跟进。