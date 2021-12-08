美国“民主峰会”在即

12 月9 日至10 日，来自110个国家的“政府、公民社会和商界的领导人”将一起出席由拜登总统主持的线上“民主峰会”。峰会聚焦三大主题，包括“对抗威权”、“打击贪腐”及“促进对人权尊重”。《华盛顿邮报》报道说，巴基斯坦也是受邀国。会议的宗旨是“团结世界各国反对独裁势力”。

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美国总统拜登已公布，12月9日及10日将在线上举行首届“民主峰会”，峰会聚焦三大主题，包括“对抗威权”、“打击贪腐”及“促进对人权尊重”。

全球共有110个国家、公民团体与个人参加。台湾获邀参加，但蔡英文未受邀请，而是由驻美代表萧美琴、政务委员唐凤出席。中国大陆、俄罗斯、新加坡、泰国等国都被排斥、但印度则被邀请。

澳大利亚国立大学（ANU）亚太学院讲师宋文笛称，该峰会的主要功能不是用来建立地缘政治联盟，“相反，峰会目的是为那些志同道合的国际成员提供一个机会，为增进自由国际秩序的弹性韧性，编织一个安全网。”

在白皮书发布前一天，中国外交部长王毅对民主峰会再批评。王毅称，”很多国家都认为，美国已经没有资格给别国出试题、定标准，也没有权利要求别国只能效仿美式民主。“

此前，针对来自中国和俄罗斯的反对声，白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）回应称，民主峰会目的是将各地代表不同民主经验的政府和公民社会代表召集在一起，讨论如何共同努力，在全世界支持民主。

普萨基说，无论哪个国家对此提出批评，“我们不会为此道歉”。她又表示，没有一个民主国家是完美的，应该继续在此基础上发展、讨论、参与，同时鼓励积极的变化，“希望参与的国家会认为这是一个机会，成为这个积极变化的一部分”。