评论称中共政治局会议透出稳经济大盘“压力山大”

据路透社报道称，这从周一召开的中国政治局会议中提到明年工作重点要稳字当头、稳中求进，不难看出明年中国稳经济大盘的压力正在加大。报道称，受疫情，需求不旺等影响，中国经济“前高后低，经济可能滑出合理区间”的轮廓已相当明显。

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据路透社报道，距2021年岁末只剩20多天，受疫情，需求不旺等影响，中国经济“前高后低，经济可能滑出合理区间”的轮廓已相当明显。这从周一召开的中国政治局会议中提到明年工作重点要稳字当头、稳中求进，不难看出明年中国稳经济大盘的压力正在加大。而中国总理上周五提到周一即火线祭出的年内第二次降准显然是对稳经济的具体注脚。

“稳增长，促创新，保稳定”无疑是明年中国经济工作的核心内容。在强调积极财政和稳健货币政策基调不改的前提下，提出科技政策加快落地体现了中国在强调保持一定经济增长速度的同时，科技强国的迫切性也明显提升，而房地产政策的表述中未提“房住不炒”亦让市场引发微妙联想。

按惯例，中国经济目标的设定都须经过明年3月召开的人大和政协会议通过。

据路透社说，周一召开的中国中共中央政治局会议指出，明年要保持经济运行在合理区间，保持“社会大局稳定”，迎接党的二十大召开。要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。

据政治局会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。