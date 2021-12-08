陶冬看中国四大重要变化 十年内有机会超过美国

国泰金旗下国泰世华8日下午举行2022年趋势论坛，请来瑞信亚太区私人银行大中华区副主席陶冬谈“中国未来十年的四大重要趋势”，包括经济增长模式、数据时代、碳中和及中美关係之变，都可能使全球经济局势重新洗牌，中国大陆极可能靠人工智慧、区块链、云端科技、资料中心、5G或6G等“ABCDG”新经济，在十年内有望超车美国。

广告 继续浏览后续

陶冬提到目前中国大陆正处于“百年之变”，包括政治、经济、科技、增长模式、社会及地绿政治上等变化，尤其未来10年跟市场最有关的有四大改变。首先他提到最重要的中国大陆经济增长模式的变化。他说，中国大陆每20到25年，经济就会出现形态上巨大变化，过去20年中国大陆靠的是水泥红利及人口红利，未来20多年吃的是数据红利。如今水泥红利已走完，正在呼唤新的业态。

此外，他也提及，大陆经济将由美式强调服务的增长模式，转为强调制造的德国式增长，金融（包括股市）及服务业重要性下降，尖端制造业将由国家引导。

最后，另一个经济增长模式的改变，是从邓小平时代追求“部份人先富”，走向经济果实“再分配”，让社会整个分配更均匀和谐。他说未来十年经此重大改变，关心资产价格的人需清楚把握此脉动。

中国大陆未来十年的第二项大改变是数据时代之变，即走入A（AI）、 B（Blockchain区块链）、C（ Cloud云端）、 D（Data Center）、及G（5或6G）时代之变。新经济为消费者量身订作送到门前，对制造业、服务业、零售业产生颠覆性变革。陶冬说，这二年中国大陆数据化程度已与美国并驾齐驱，甚至些微领先，而这场新冠疫情，中国大陆率先走出危机，在ABCDG新时代来临下，在十年内全球经济将会重新洗牌。

第三改变是碳中和之变。陶冬分析中国国家主席习近平宣布2030年碳达峰，2060年碳中和，新能源商品的超级周期即将形成，价格上涨将集中在新清洁能源与新材料、新金属。

四是中美关系之变，陶冬认为将会改善，起码开始对话，美对中惩罚性关税会下降，在碳中和上合作，但很难见到根本性改善，老大与老二间会有更多科技及非典型竞争。

最后陶冬受访时提及，他认为2022年将出现各国经济週期“错位”，即美国为解决通膨问题，可能是全球唯一且率先升息的国家，并进行缩表，但中国大陆经济成长减速，中国人民银行势必要增加流动性，进行定点放水，而日本与欧洲可能不动，资金从新兴市场流向美元资产，市场波动加剧，尤其可能出现新兴市场之乱。