香港专家许树昌：Omicron的杀伤力和死亡率较Delta轻

_8.12 Omicron变种病毒株真貌，左图为在高倍电子显微镜下的面貌，右图是低倍镜下的样子。

武汉肺炎的最新变种病毒Omicron仍在蔓延，身兼香港防疫专家的中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌今(8日)早表示，根据现有数据，可以肯定Omicron的传播力高；至于其杀伤力和死亡率，看来不及来自印度的变种病毒Delta，但现行数据未足以作此定论。

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另外，香港大学感染及传染病中心总监何栢良今早亦在电台节目中引述非洲研究指出，变种病毒Omicron对辉瑞疫苗的逃逸能力较高，显示Omicron似乎能够大幅削弱疫苗的预防感染能力，幅度较其他变种病毒株更大。但他补充，这不代表接种疫苗没有效用，强调疫苗仍然能够降低感染后出现重症及死亡的风险。

许树昌出席同一电台节目时又指出，年纪愈大，接种疫苗的抗体水平愈差，因此，长者无论接种那一款疫苗，都应该接种第三剂加强剂。事实上，很多地区已经更改科兴疫苗的「完成接种」定义，由两针改为三针。 另外，许树昌又谈及中大医学院就疫苗成效的研究结果，指中德合作的复必泰(BioNTech)疫苗，预防感染武肺的表现较理想，而中国科兴的疫苗在预防重症和死亡率的表现则较佳。

他指出，接种两剂科兴疫苗和复必泰疫苗半年后，两者的中和抗体水平出现巨大差距，接种科兴人士的打体浓度能维持「合格水平」只有一成六，而复必泰则有八成，反映复必泰疫苗的抗体水平较高，下跌速度较慢，较能预防染疫。不过，科兴疫苗在预防重症及死亡率的表现，则较复必泰优秀。