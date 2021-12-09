加拿大宣布外交抵制北京冬奥会 中国批“政治自嗨”

加拿大总理特鲁多指出，加拿大将追随盟友脚步，将对2022年北京冬季奥运进行外交抵制，以就中国人权纪录对其释出讯息。就加拿大宣布对北京冬奥会进行外交抵制，中国驻加拿大使馆发言人周四表示强烈不满和坚决反对，已向加方提出严正交涉。美国，澳大利亚，英国等国早前已经宣布采取外交抵制，抗议中国人权问题。

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加拿大宣布追随盟友脚步宣布外交抵制北京冬奥会。法新社报道说，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）星期三稍晚在记者会上表示：「如同（我们）在世界各地的伙伴一样，我们对中国政府一再侵犯人权极其关切」、「这即是为何我们今天宣布，我们这个冬季将不会派任何外交代表参加北京奥运和伤残人冬奥会。」

特鲁多还提及：「过去几年来，我们一直清楚表明对于人权侵犯的严正关切，这次是我们对人权侵犯行为表达严正关切的持续动作。」

此前，在美国引领下，澳大利亚及英国等国家已陆续表态，将对北京冬奥进行外交抵制。

就加拿大加入外交抵制北京冬奥会之列，中国驻加使馆刊登新闻稿称，加拿大曾举办过冬季奥运会和夏季奥运会，理应深知奥林匹克精神的实质。加方作法严重违背《奥林匹克宪章》确立的“体育运动政治中立”原则，同“更团结”的奥林匹克格言背道而驰，是将体育运动政治化的典型。

中国驻加使馆批评说，“在未受到邀请的情况下，加方炒作外交抵制北京冬奥会，完全是政治自嗨。加方站在了时代潮流的对立面。”新闻稿称，加方应立即停止将体育运动政治化和干扰破坏北京冬奥会的错误言行，否则只会自取其辱。

据路透社报道说，美国本周率先宣布抵制北京冬奥会。澳洲、英国、加拿大表示政府官员将不出席，日本也考虑进行外交抵制。美国周一表示，由于中国的人权“暴行”，美国将不会派政府官员参加2022年北京冬奥会。几周之前，中美首脑刚刚进行视频会谈，以缓和世界上两个最大经济体之间的紧张关系。（完）