安倍台湾演讲激怒中国 北京曾威胁“重新考虑”中日关系 东京或强硬

据南华早报透露，前日相安倍晋三发表挺台言论后，中国外交部长助理华春莹1日约见日本驻中大使垂秀夫时威胁，若日本对台湾议题这样继续下去，中国可能会“重新考虑”中日关系。消息称，日方曾要求中方不要公开垂秀夫与华春莹会谈的情况，但中方却予以公开，这让日本感到沮丧。日方因此向中方转达了，日本正考虑取消日中两国部分工作层级对话的想法。稍早，日本前首相安倍表示坚持谈话立场，称“明确表达想法才能防止冲突。今后将继续说该说的话。”

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据中央社今天报道称，安倍挺台讲话后，中国约见日本大使威胁重新考虑中日关系。该报道引述南华早报消息，前日相安倍晋三发表挺台言论后，中国外交部长助理华春莹1日约见日本驻中大使垂秀夫。据该报形容，华春莹约见垂秀夫时，双方会谈是在“十分紧张的气氛中进行”。而中日关系也因安倍的发言“面临风险”。

这名人士指出，日方曾要求中方不要公开垂秀夫与华春莹会谈的情况，但中方却予以公开，这让日本感到沮丧。日方因此向中方转达了，日本正考虑取消日中两国部分工作层级对话的想法。

根据该报，了解两人会谈情况的知情人士透露，华春莹一度威胁垂秀夫说，如果日本“继续沿着这条路（安倍的表态）走下去”，中国将“不得不重新考虑”如何处理中日双边关系，以及中国“如何对待日本的方式”。这名要求匿名的知情人士表示，华春莹要求日本方面阐明在台湾问题上的官方立场，得到的回应是，安倍晋三不再是日本内阁成员，他的言论只是以“个人身分”发表的。

据中央社说，安倍晋三1日以视讯方式出席台湾国策研究院论坛并发表演讲时表示，“台湾有事等同日本有事，也等同日美同盟有事”。在北京的人，尤其是中国国家主席习近平，绝对不应对此有误解。当晚，华春莹便紧急约见垂秀夫，表达中方强烈反对的立场。

据日媒称，在华春莹约见垂秀夫后，日本内阁官房长官松野博一2日在记者会上也表示，日本政府无法解释安倍的言论，因为他已经离开了政府。

安倍晋三坚持谈话立场。据共同社稍早报道，日本前首相安倍晋三称“台湾出现突发事态就是日本出现突发事态”的言论引发中国政府不满，他本人3日在日本网络节目中就此表示：“明确表达想法才能防止冲突。今后将继续说该说的话。”他还表示：“一名国会议员的发言受到关注，不胜荣幸。”

安倍指出6月的七国集团（G7）峰会首脑声明也提到“台湾海峡的和平与稳定的重要性”，并强调称这是“国际上共同的想法”。

共同社说，安倍就首相岸田文雄的外交姿态称：“看上去温和，实则非常坚定，值得期待关注。”