英国民间法院“维吾尔族法庭”今天判决中国在新疆对维吾尔人和其他少数民族犯下种族灭绝罪。世界维吾尔代表大会呼吁联合国和各国依国际法履行其法律和道德义务，阻止种族灭绝并且追责。

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维吾尔族法庭判中国种族灭绝，世维会吁阻止并追责。据中央社今天引述美国有线电视新闻网（CNN）消息，主持维吾尔法庭的（Uyghur Tribunal）英国律师尼斯（Geoffrey Nice）宣判指出：“本法庭确信中华人民共和国已对一项蓄意而且系统性的共同政策发挥作用，借由限制和降低维吾尔族生育，长期地以降低维吾尔和其他少数民族人口的手段，来达成所谓‘优化’新疆人口目标。”

世界维吾尔代表大会（World Uyghur Congress）今天发布新闻稿，称“对维吾尔人而言，这是历史性的一天。”新闻稿引述世界维吾尔代表大会主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa）说：“独立机构作出裁决，承认维吾尔种族灭绝，让维吾尔人和其他幸存者发声，成为他们对准司法机构提出第一手证据的唯一的场合。”

据多里坤．艾沙强调，此一判决是迈向国际社会更广泛承认维吾尔种族灭绝的关键一步，他再次紧急呼吁联合国和“联合国防止及惩治灭绝种族罪公约”（Genocide Convention）所有缔约国，依国际法履行其法律和道德义务，阻止持续在发生的种族灭绝，并且对犯下这些罪行者追责。

据中央社说，多里坤．艾沙去年6月正式要求尼斯成立并主持独立的人民法庭，以调查对维吾尔人的“持续暴行和可能的种族灭绝”。维吾尔族法庭去年9月3日正式成立。

据世界维吾尔代表大会新闻稿指出，专家小组审逾阅逾500位证人声明，有逾30位证人出庭作证，就其所受中国压迫政策和拘留营体系侵害的亲身经验提出供述，另有40位专家证人也对法庭作证。

绝大多数证人都强调拘留营中存在系统性折磨和强暴、强迫劳动、维吾尔妇女遭强制绝育和堕胎，并且遭以监视系统侵害。有关证词得到30多位专家证人证实，他们以自身的研究和调查帮助揭露中国政府罪行及有关布局，以及中国共产党决策过程，证明了对于种族灭绝调查结果至为关键的种族灭绝意图。

该报道称，世维会总部在德国慕尼黑，发言人迪里夏提（Dilxat Raxit）今天告诉中央社，基于上述判决，世维会再次呼吁国际社会针对维吾尔种族灭绝一事采取坚定场。

迪里夏提表示，截至目前，美国政府和其他7个民主国家国会（加拿大、英国、荷兰、立陶宛、比利时、捷克、美国）已承认中国的作为构成种族灭绝和违反人道罪。迪里夏提说：“然而，包括联合国在内，‘联合国防止及惩治灭绝种族罪公约’绝大多数缔约方仍然可耻地默不作声。”

他呼吁各国、国际机构，以及企业和个人，与中国往来的时候，从现在起应该将上述判决纳入考量。世维会并且再次要求联合国援引“联合国防止及惩治灭绝种族罪公约”第8条，支持设立独立的联合国机制，针对中国在东突厥斯坦所犯罪行进行调查和记录。

据该报道，当地人将中国新疆维吾尔自治区称为东突厥斯坦，维吾尔人是世居当地的突厥民族之一。除政治统治外，东突厥斯坦的历史、文化、宗教、种族、习俗与中亚一体，也被视为中亚的一部分。