美国众议院通过法案禁止进口中国新疆强迫劳动产品

美国联邦众议院通过禁止进口中国新疆强迫劳动产品的法案。按程序，该法案现在必须送交参议院表决通过，并由美国总统拜登签署才生效。就美国众议院通过立法禁止进口新疆地区产品，中国商务部今天称，中方坚决反对，美方应立即停止错误做法；中方将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。

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据路透社今天报道说，美国众议院立法禁止进口新疆产品。

美国众议院出于对强迫劳动问题的关切，周三通过了禁止从中国新疆地区进口产品的立法。这是华盛顿继续抵制北京对待其维吾尔穆斯林少数民族的做法，而以压倒性优势通过的三项措施之一。

法新社消息说，众议院以428票赞成、1票反对的压倒性结果通过「防止维吾尔人强迫劳动法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

拜登政府6日刚宣布，鉴于中国持续在新疆进行种族灭绝与违反人道罪及其他侵犯人权行为，美国不会派出外交或官方代表出席2022年2月的北京冬奥。

就美国众议院通过立法禁止进口新疆地区产品，中国商务部周四称，中方坚决反对，美方应立即停止错误做法；中方将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。

路透社报道说，中国商务部指责“（美国做法）必将严重损害两国企业和消费者的切身利益，也会加剧全球供应链紧张、影响全球经济复苏。”

众议院以428票赞成、1票反对的压倒性结果通过「防止维吾尔人强迫劳动法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

拜登政府6日刚宣布，鉴于中国持续在新疆进行种族灭绝与违反人道罪及其他侵犯人权行为，美国不会派出外交或官方代表出席2022年2月的北京冬奥。

法新社称，美国联邦众议院今天通过禁止进口中国新疆强迫劳动产品的法案。法案现在必须送交参议院表决通过，并由美国总统拜登签署才生效。