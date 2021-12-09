联合国秘书长宣布将出席北京冬奥开幕式

12月9日星期四，联合国秘书长古特雷斯通过发言人宣布，自己将出席北京冬奥会的开幕式。

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古特雷斯的发言人杜拉里克在每日记者会上表示，“秘书长接到了国际奥委会邀请其出席北京冬季奥运会开幕式的信，他已接受这一邀请”。

截至目前，已有美国，加拿大，澳大利亚和英国宣布对即将在2022年2月4日至20日进行的北京冬奥会进行外交抵制，即虽然仍派运动员参加，但不会派官方负责人前往。中方回应称这些国家“将会为外交抵制北京冬奥而付出代价”，但并未具体说明将会付出何种代价。

法新社回顾称，无论是美国，加拿大，澳大利亚还是英国，这些国家近几年来与中国的关系都在急剧冷却：英国谴责北京对香港的镇压；加拿大曾经因孟晚舟和两名加拿大公民在华被拘一事，与中国关系温度骤降；澳大利亚与中国不睦，是因为近几年来的惩罚性关税，华为禁令，要求独立调查新冠病毒来源，加入AUKUS联盟等问题。

在上述抵制北京冬奥的声浪中，法国教育部长布朗齐耶曾宣布法国不会加入抵制大潮，并在电视节目上指出，“需要警惕体育和政治之间的关联”。但法新社引述一位要求保持匿名官员的话，称“其实法国政府在派不派官员出席北京冬奥会的问题上还在讨论当中，还没得出结论”。其他尚未表态的国家仍在进行衡量，俄罗斯总统普京已宣布接受了习近平的邀请，将出席北京冬奥会的开幕式。