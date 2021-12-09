英国“金融时报”：美国可能将中国AI企业商汤科技列入黑名单

英媒报导，近日将于香港上市的商汤科技10日将截止招股并完成定价，同日美国财政部也会将它列入“中国军工複合企业”黑名单，禁止美企参与相关投资。

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英国“金融时报”引述三名消息人士说法报导，为庆祝12月10日“国际人权日”，美方将针对若干国家祭出制裁，作法之一就是将中国人工智慧指标企业商汤科技（SenseTime）列入黑名单。

中央社引述报道说：美国总统拜登今年6月签署一项行政命令，禁止美国人士投资黑名单上的公司。近日将于香港上市的中国商汤科技12月10日将截止招股并完成定价，而同日，美国财政部也会将它列入“中国军工複合企业”黑名单，禁止美企参与相关投资。

对于商汤科技的美国股东来说，商汤列入黑名单可能引发问题。持有商汤3%股权的私募股权公司银湖投资集团（Silver Lake）已同意，在首次公开募股（IPO）后禁售部分股权6个月；富达（Fidelity）和高通（Qualcomm）也持有商汤较少股权。

商汤科技预定本月17日在香港挂牌上市。据美国银行业高阶主管，汇丰是唯一参与此次IPO的西方投资银行。

商汤科技是2014年由香港中文大学多媒体实验室团队所创立的独角兽企业，专注于AI科技，并获得阿里巴巴、新加坡主权基金淡马锡（Temasik）等资金投入。

商汤、依图、旷视和云从并称为中国人工智慧（AI）四小龙。此前纽约时报曾报导，商汤开发的人脸辨识系统被中国政府用以监控新疆维吾尔族人；而集团子公司“北京商汤科技”也曾于2019年被列入美国商务部的制裁对象实体清单。