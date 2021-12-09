路透社：中国施压跨国企业断绝与立陶宛的商业合作

路透社引述消息称，中国已经告诉多家跨国公司断绝与立陶宛的关系，否则将面临被排除在中国市场之外的命运，这将使企业卷入立陶宛与北京之间的争端。

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路透社今天报道，中国施压跨国企业断绝与立陶宛的商业合作。驻立陶宛台湾代表处上个月挂牌运作后，中国把其与立陶宛间的外交关系降级。立陶宛的执政联盟去年11月同意支持台湾，使立陶宛与中国的关系陷入险境。

立陶宛与中国的直接贸易额不大，但其出口导向经济中，有数百家公司生产家具、激光器、食品和服装等产品，供应给那些在中国销售的跨国公司。

据立陶宛外交部副部长Mantas Adomenas告诉路透社：“他们(中国)一直在向跨国公司传递信息，如果他们使用立陶宛的零部件和用品，他们将不再被允许向中国市场销售或在中国取得供应。

“我们已经看到一些公司取消了与立陶宛供应商的合同。”Mantas Adomenas没有说出任何受影响的公司或供应商。

代表数千家立陶宛公司的立陶宛工业家联盟(Lithuania Confederation of Industrialists)证实，一些从立陶宛供应商购买商品的跨国公司已成为中国的目标。

立陶宛工业家联盟主席Vidmantas Janulevicius说，“本周我们第一次看到中国直接向一供应商施压，要求其放弃立陶宛制造的商品。”该联盟的主席表示，“以前我们只是感到会有这个威胁，现在这些威胁变成了现实。”Vidmantas Janulevicius指出，“对我们来说，最痛苦的部分是，它是一家欧洲公司，” 据Janulevicius在谈及这家跨国公司时说，“许多立陶宛企业都是这些公司的供应商。”

路透社说，但Vidmantas Janulevicius并没有点出公司名字。