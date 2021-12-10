中国通货膨胀达15个月来最高

2021年12月中国通货膨胀15个月来最高

中国国家统计局9日发表最新消息显示11月消费者指数增长为2.3%，创下15个月来最高记录。

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中国国家统计局9日发表最新消息显示11月消费者指数增长为2.3%，创下15个月来最高，分析师指出这主要受季节性因素、成本上涨及新冠疫情等不同因素的影响。

彭博社消息指出世界经济第二大国中国的通货膨胀比预期增长的2.5%要低。

中国消费者指数上涨主要受到食品价格上涨的影响，如猪肉等肉类11月比10月价格上涨12.2%，最近几年中国猪肉价格上涨两倍主要是因为受到非洲猪瘟的影响，虽然在年初中国猪肉价格有所下降，但是岁末年初随着中国人饮食习惯对猪肉需求猛增导致猪肉价格再次上涨。

中国人有在冬日储存食品的习惯，也是让食品价格上涨的另外原因。

中国新寡疫情回升，政府在11月初呼吁民众储存粮食来应对可能的隔离，加剧了食品价格的上升。

在生产者物价指数方面，11月通胀略有放缓，继 10 月上升13.5% 后，11月上涨 12.9%，涨幅下降，这主要是因为中国政府出台的保供稳价政策的力度加大，让中国的煤炭、金属等能源和原材料价格快速上涨势头初步得到遏制。