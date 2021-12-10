安联考虑削减在北京冬奥会的广告活动

北京，一名戴着口罩的男子经过北京冬奥会的宣传板。北京冬奥会开幕还剩下数周时间，外交抵制冬奥的呼声越来越高。

就在北京冬奥会召开前夕，中国因侵犯人权饱受诟病，国际奥委会的声誉也在下滑。主要赞助商之一德国安联保险公司正在考虑缩减其在北京冬奥会的促销活动。

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据《法兰克福汇报》报道，安联是二月初将开始的北京冬奥会的顶级赞助商之一。这家总部位于慕尼黑的保险公司会向国际奥委会汇款约4亿欧元，以便能够在2028年之前的四场冬季和夏季奥运会上展示安联的标志。但鉴于国际对北京侵犯人权的指控，北京的天空变得乌云密布。自称“全球奥运合作伙伴”的安联因此高兴不起来。《法兰克福汇报》从该集团获悉，集团正在考虑大幅减少在北京周边的广告活动。安联拒绝就此发表评论。

这家欧洲最大的保险集团于2018年秋季与国际奥委会签署了一份为期八年的合同。安联总裁贝特当时说：“通过国际奥委会的数字和社交渠道，我们可以为比以往更多的人提供服务，并向他们提供我们的专业知识。”现在是尽可能少地与人交谈更让贝特安心。

安联是国际奥委会主要赞助商集团中唯一的德国赞助商。赞助商集团包括可口可乐、通用电气、英特尔、松下、丰田等知名企业，但现在由于国际奥委会的声誉下降，安联担心这会产生负面影响。因香港问题、新疆侵犯人权以及网球运动员彭帅被监控的指控，美国已宣布外交抵制奥运会。紧随其后的是澳大利亚、英国和加拿大。

德国政府对抵制冬奥持谨慎态度。但《法兰克福汇报》报道说，德国执政党内部呼吁抵制北京冬奥的政客有多位。

如果德国政府抵制奥运会，德国工业界担心，北京会惩罚德国企业。这并不需要正式形式。比如，中国只需要割断给德国汽车生产商的半导体供应就可以了。

安联如果退出赞助，就有可能损失销售额。安联刚刚成为第一家获得中国政府许可的外国保险公司，可以在没有中国合作伙伴的情况下，在巨大的中国市场上销售其人寿保险。在北京奥运会上，安联不仅会提供“运动营”，还会提供“量身定制的保险解决方案和服务”。