接送国际运动员和官员：北京冬奥将主要靠包机，临时航班与防疫闭环

美联社12月10日星期五报道称，已经受到新冠大流行和部分外交抵制的北京冬奥会，在为所有运动员和官员寻找飞机座位方面，面临另一个挑战。

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北京冬奥组委抵离中心主任张良在周五的一场新闻发布会上表示，新冠导致定期客运航班减少，因此如何确保参与者顺利抵达，“成为每个人的关注点”。美联社援引张良的声明，称委员会和民航局“确立了以包机和临时航班为主，商业航班为辅的原则”。“已有17家国内外航空公司签约，提供临时航班，新增15个进港航班，每天从全球十多个大港出发，出港航班13个”。“飞行计划已经确定，航班时刻表也已经公布”。

美联社回顾称，自 2019 年底新冠在武汉爆发以来，中国在很大程度上控制了广泛的病毒感染，但对疫情的限制，仍保持了严格的“零容忍”。北京冬奥组委抵离中心主任张良表示，冬奥参与者应该在出发前往北京前至少两周完成疫苗接种，并每天监测健康状况。他们还需要在登机96小时内进行两次核酸检测，并获得中国政府颁发的绿色健康码。抵达北京后，他们将接受另一轮检测。之后，外国运动员、官员和记者将在 2 月 4 日至 20 日的奥运会期间进入一个防疫闭环环境参加各自的活动，而中国以外的观众是不被允许现场观看比赛的。