美国公布制裁名单 新疆维吾尔自治区政府现任前任主席上榜

美国在12月10日星期五宣布对中国、朝鲜和缅甸等实施系列制裁，制裁对象包括中国的一家涉嫌监视新疆维吾尔族的人脸识别公司 ，朝鲜的一家动画工作室，以及俄罗斯法学研究机构等。总共有来自8个国家的15名个人和10个实体因与世界各地侵犯人权和镇压行为的联系而受到制裁。

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美国本轮制裁，属于旨在打击腐败和侵犯人权的“马格尼茨基”法框架，并于国际人权日宣布。

美国财政部在一份声明中表示，在中国新疆维吾尔自治区政府代主席艾尔肯-吐尼亚孜及前任主席雪克来提-扎克尔手下，“超过 100 万名维吾尔族人和其他以穆斯林为主的少数民族成员被关押在新疆”。因涉嫌侵犯人权，艾尔肯-吐尼亚孜和雪克来提-扎克尔受到来自华盛顿的制裁。而设计人脸与图像识别应用程序的公司“商汤科技”受到制裁，则是因为“提出识别留胡子，戴墨镜，戴面罩的维吾尔族人的技术能力”，而被美方认定服务于新疆警察对人群的监控与身份验证。事实上，“商汤科技”自2019年就已被列入美国黑名单。

本次同样受到美国制裁的朝鲜动画工作室名为“SEK”，因参与制作“风中奇缘”和“狮子王”等经典动画片而被人知晓。该动画工作室被制裁，原因是“利用各种空壳公司来逃避针对朝鲜政府的制裁，并欺骗国际金融机构”。这是拜登上任以来对平壤的首次制裁，朝鲜国防部长李勇吉（音）和朝鲜中央检察院也在受制裁之列，原因是“涉及不公平审判的司法程序裁决”。

一同受到美国制裁的，还有俄罗斯“欧洲法学研究所”和该研究所所长，原因与朝鲜有关，被控“为在俄罗斯就业的朝鲜工人提供数百份学生签证”。而这些朝鲜工人的“外汇收入”“被朝鲜政权用来支持其非法大规模杀伤性武器和弹道导弹的计划”。

本次受到美国制裁的还有缅甸的4名地区领导人和3名与国防部有关的组织，原因是“与军政府对民主的攻击和残酷镇压有关联”；另外孟加拉国陆军的快速行动营也因涉嫌在政府的贩毒战争中“严重侵犯人权”而被制裁。