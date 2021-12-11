世界银行向阿富汗拨款2.8亿美元助其应对人道主义危机

世界银行周五宣布：将通过重新分配重建特别基金的资金，向阿富汗提供2亿8000万美元的人道主义援助。这笔资金将转给联合国儿童基金会和世界粮食计划署，它们将分别在今年年底之前收到1亿和1.8亿美元捐款，这笔资金将用来弥补现在正在实施的向阿富汗人民直接提供健康和营养服务计划的资金缺口。

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世界银行表示：联合国儿童基金会和世界粮食计划书这两个联合国组织在阿富汗建立了良好的基础 ，并具备充分利用这些资金的实地后勤能力。联合国儿童基金会将可利用这笔资金为1250万人口提供基本和必要的卫生服务，并为100万人提供免疫接种；世界粮食计划署则能够为270万人口以及近84万名妇女和儿童提供粮食和营养援助。

今年8月底，在塔利班重新掌权后，世界银行暂停了对喀布尔的援助。此后，阿富汗人民陷入严重的人道主义危机。

阿富汗重建信托基金于2002年建立，共有34个捐款方，为阿富汗民事预算提供了30%的资金，这项基金通过国家计划提供支持，如：降低婴儿死亡率并改善儿童教育。但在塔利班夺取政权后停止了运营。自此，阿富汗人民陷入了严重的经济危机、粮食短缺和日益严重的贫困。 联合国多次对阿富汗的人道局势拉响警钟，表示：该国超过半数人口今年冬季将面临严重的粮食短缺。

世界银行指出：本次拨款2亿8000万美元的决定是向阿富汗人民提供人道主义援助的第一步。这笔款项将有助于“填补现有计划中的资金缺口，直接向阿富汗人民提供健康和营养服务。