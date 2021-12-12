多个国际非政府机构呼吁尼亚美立即释放5名人权捍卫者

11家国际非政府组织发出呼吁，要求尼日尔当局立即释放五名公民社会行动积极分子，其中包括一名法国人。这些人权捍卫者在12月10日庆祝国际人权日的当天在尼亚美被捕。

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发出呼吁的非政府组织包括：为（捍卫）人权而共同行动（Agir ensemble pour les droits humains）、让我们翻页（TLP）、律师之友（Lawyers）以及国际人权联盟(FIDH)等。

上周五，在迎来又一个国际人权日之际，尼日尔“让我们翻页 (TLP)”运动举办了“公民民主大篷车”活动，主要目的是“提升尼亚美民众对尊重基本权利和民主制度优越性的认知”。当天，尼日尔警方传讯了10多名参加活动的积极分子，随后，“让我们翻页”及“为（捍卫）人权而共同行动”组织的五名积极分子以“参加未经允许的集会“为名遭到抓捕并受到拘押。

非政府组织在公报中披露：被抓捕的法国人马修-波奇耶（Mathieu Pourchier）虽然负责“让我们翻页”运动秘书处的宣传和保护工作，却并非当天举行的“大篷车”活动的成员，他是在当地小镇上驾驶摩托车时，遭到四名便衣警察的逮捕。

11家非政府机构呼吁尼日尔当局立即释放被捕人员，并“停止对民间社会成员的所有骚扰行为”。

另据报道，尼日尔司法部决定禁止“让我们翻页”运动原定于周日在尼亚美举行的示威游行，这次活动的主要诉求是要求西方、特别是法国撤离以“反恐”为名在该国建立的军事基地。