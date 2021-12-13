法国庆祝：与中国签了猪出口协议，非洲猪瘟不再是巨大阻碍

法新社12月13日星期一报道称，法国刚刚与中国签署了一项有关产区区划的协议，若境内一地发生非洲猪瘟病例，其他未受影响的产地也能够继续向中国这个重要客户国出口猪产品。

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法国经济部表示，中法协议于周一上午在巴黎和北京之间的“高层经济和金融对话”期间签署。根据这项“区分协议”，即使法国一地发生非洲猪瘟病例，来自未受疾病影响的产区的猪肉仍可以继续从法国出口到中国。

法新社指出，中国是世界领先的猪肉生产国、消费国和进口国，对法国来说是一个很大的市场。2020 年，中国吸收了法国近三分之一的出口。在欧盟，从国家层面来讲一旦一国出现猪瘟，那么这个国家将关闭向欧盟以外出口生猪和猪肉类产品的通道。德国作为欧洲第二大生猪生产国，仍在因此付出代价。中国市场的流失，导致德国生产商出现过剩，进一步造成欧洲猪肉价格下跌。

法国农业部的食品总委会在今年7月曾指出，“在动物流行病蔓延的情况下，分区协议是至关重要的，以此来保障最低限度的出口”：未受污染的分区可以继续向中国出售猪肉。法国养猪跨行业协会负责人安娜-理查称，“假设法国东部的一个省出现非洲猪瘟，法国西部这个大部分生猪的产地，仍可以继续出口”。

法国经济部长布鲁诺·勒梅尔表示：“我们与总统和农业部长为达成猪的区划协议进行了数月的斗争。我们成功了”！农业部长朱利安·德诺曼底也认为，“这个协议是中国签署的第一个有利于欧盟国家的相关协议，这个意义上说，它是典范和先驱”。法国养猪跨行业协会负责人安娜-理查表示，“我们真的非常高兴，这对我们来说非常重要”，“就这个问题，我们已经和政府机构谈了许多年”。

法新社强调，目前法国没有非洲猪瘟的病例，但近年来这种疫病给法国养猪业造成的威胁越来越大。法国农业部近期指出，非洲猪瘟在2018年影响过比利时，之后在德国东部持续了一年，今年多米尼加共和国和海地爆发了多起猪瘟，这也让法属安的列斯群岛高度警惕。

非洲猪瘟在非洲流行了几十年，目前影响到该大陆以及欧洲、亚洲和加勒比海地区的约50个国家。这种毒性很强的病毒对猪群是致命的，但对人类健康没有风险。不过，它对猪肉专业人士产生了严重的影响：受污染的农场里，所有的猪都难逃生天。