登美国黑名单的商汤科技推迟香港上市，中国谴责美国“以疆制华”

法新社香港站12月13日报道称，中国人工智能公司商汤科技当天表示将推迟在香港的7.67亿美元首次公开募股。

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商汤科技这家主打智能，监控，自动化的公司，因涉嫌新疆种族灭绝罪被美国列入黑名单。美国财政部上周五宣布了针对这家公司的禁令，称商汤科技的面部识别程序部分，旨在对付新疆的维吾尔族人，和其他以穆斯林为主的中国少数民族。法新社引述联合国专家和研究人员的估算，称新疆有超过100万人被关押。

登上美国黑名单，给商汤科技的香港上市计划蒙上了一层阴影。13日，商汤科技向港交所提交了一份声明，称由于被列入中国军工复合体企业名单，为保障潜在投资者的利益，权衡本次事件对投资决策的影响，将推迟上市。商汤科技表示，仍然致力于尽快完成全球发售上市，并将全额退还已经投资者。法新社回顾称，该公司由汤晓鸥于2014年创立，在短短几年内已成为中国最有价值的初创企业之一；“本次事件说明，随着世界两大经济体之间的关系恶化，投资者面临相互竞争的制裁风险”。

美国针对商汤科技的制裁，包括阻止个人获得美国签证，冻结在美国司法管辖之下的资产，禁止与美国个人或​​实体开展业务，将目标排除在美国银行系统之外。被列入黑名单，将使通常参与香港上市的美国投资银行几乎不可能参与其中，美国人也几乎不可能投资本次发行。

商汤科技强烈反对美国的指控，称这体现出“根本性的误解”，“科技发展不应被地缘政治影响”。中国外交部发言人汪文斌回应称， 美方制裁，是为了“以疆制华”，“美国无权干涉（中国内政）””，如果美方执意，“中方必将采取有力措施予以坚决回击”。