阿里巴巴性侵事件后4个月解雇提出指控女员工 再起风波

中国电商巨擘阿里巴巴一名指控遭上司及客户性侵的周姓女员工，据闻在事件曝光后四个月、远离公众视线后遭解雇，理由是「对外发表或传播不当言论……造成恶劣影响。」受害人不认同公司的说法，又指责领导层事发后曾公开道歉，承认处理不当，但却在几个月后反指受害员工犯错，坚决循法律维权。不少网民批评阿里巴巴的解雇行为，又抱怨性侵受害人难以在中国讨回公道。

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根据中国河南的《大河报》报道，性侵风波中的周姓女员工上月25日接获公司解除劳工合同的电邮，声称她违反了阿里巴巴集团员工纪律制度：「对外发表或传播不当言论，故意捏造、散布虚构的事实，或传播未经实的消息，造成恶劣影响。」周小姐不认同公司的说法，指一直在集团内部反馈，没有对外传播事件，包括在遭性侵后曾私下向上司投诉，未获理会后亦只是在公司饭堂搞维权活动，以及至在阿里巴巴内部网络发文章。即使事件被人截图并引发关注，她亦没有接受媒体访问和对外发表不当言论。她认为，所谓的「造成恶劣影响」是阿里巴巴发生这种事情以及公司在事发后的处理不当造成，阿里巴巴将自己的过错推诿给她这个性侵受害者是毫无道理的。

她又说，案中两名被告，其中一人被公安处以最高行政处罚，另一人因涉嫌刑事犯罪被移送起诉，可见她的指控并非无理。而阿里巴巴的领导层在事发后亦曾公开道歉，承认处理不当，现在却反指受害员工犯错，她一定会「用法律手段维护权益」。

根据公开资料，周女于7月27日在王姓上司强行召唤到济南出席饭局，被张姓客户强迫喝酒和猥亵，她酒醒后发现自己在酒店被性侵，报警后在闭路电视发现其上司当晚曾前后四次进入她的房间。事件于8月7日曝光，引起舆论哗然，纷纷指利用权力性侵已成有权势者的特权。阿里巴巴当时表示会全力配合警方调查，并指涉嫌员工已被停职。集团董事局主席张勇更在内部网络发表声明，指责公司人力资源和相关的各级业务主管对此事处理不当，又称为事件感到「震惊，气愤，羞愧」。其后，阿里巴巴更解雇王姓男子和十名相信曾在社交媒体转载周女文章的员工。

及至9月，该区检察院公告称，犯罪嫌疑人王某文(即周女士的上司)实施的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。济南市公安局槐荫区分局亦表明终止对王某文的侦查，并依据中国治安管理处罚法，对王某文作出治安拘留15日的处罚决定。至于另一被捕人张姓男子则被批准逮捕。

另外，阿里巴巴集团原副总裁李永和早前因此事引咎辞职，近日称周女「不顾其积极应对处理事件的事实」，捏造「知情却不处理」的虚假事实，起诉周女「名誉侵权」，案件正在审理中。