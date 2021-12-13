黎智英：若六四是罪 就让我来背负吧

这是一张 苹果日报创办人黎智英 2020 年 12 月 12 日在惩教署人员的陪同下登上囚车，然后在香港法院出庭的资料照片。

香港几位泛民人士因参加六四烛光晚会于12月13日遭判刑，网上有人感叹，“你不知道今天的香港，会滑向何等黑暗的去处! ”

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1989年六四血案发生后，全中国唯有香港年年纪念，去年被迫嘎然而止。法新社报道说，已被囚禁的香港报业大亨、74岁的黎智英周一与另外七位民主人士因参加2020年被禁的纪念天安门死难者活动而遭判刑。

他们被裁定煽惑及参与未经批准的集结罪名，黎智英判刑13个月，香港支联会前副主席邹幸彤12个月、立场新闻记者何桂兰6个月。涉及同案的另外五人亦于同日被法院判刑，其中前支联会主席李卓人判刑14个月，前支联会常委蔡耀昌12个月，前常委梁耀中及梁锦威各入狱9个月，民主党前主席胡志伟4个月零两周。

黎智英亲笔写信陈情，由他的律师在法庭宣读：你们还记得那些流血的人但忘记了镇压的残暴……但愿爱的力量最终战胜毁灭的力量。

他在信中说：“我没有参与维园六四集会。我在记者前点燃蜡烛，是为了提醒全世界要记得和悼念，31年前在天安门广场，那一班将真相、公义和美善置于自己性命之上、并为此牺牲的年轻人。”

若悼念为不公而死的人是一种罪，就让我背负这种罪、承受这种惩罚吧! 那我便可以与在六四牺牲的年轻人一同背负这份光荣和重担，继续追求真相、公义和美善“。

法新社报道说，香港维园六四烛光晚会，连续点燃了三十年，曾经是香港享受政治自由最具象征意义的标志。去年当局以疫情为名禁止纪念，今年，北京明确表明，再不会允许在香港和澳门纪念六四。

去年六四那个晚上，被禁止去维园纪念的港人，有的在自家窗口亮出烛光，有的在广场上打开手机照亮，而有些像黎智英一样的人，则如往常，前往维园燃烛纪念，仅仅这么一个普通的怀念死者的行动，法官胡雅文称，考虑到黎智英的知名度，此举构成“煽惑参与非法集结”罪。

香港大律师、前港支联副主席邹幸彤女士自辩时抨击香港司法，她把这一判决比喻为系统抹杀历史记忆，一方面抹杀天安门屠杀，一方面抹杀香港抵抗的历史记忆。邹幸彤在陈情时表示，本次审讯并非针对她本人，而是针对支联会过去 31 年来悼念“六四”的传统。她强调，受良知驱使的人不会被牢狱吓怕。无论法律及禁令如何严苛，烛光必定可以延续下去。

邹幸彤是在香港民主运动最困难时期承负港支联会重大责任的，10月25日，她在法庭陈词回顾，32年来，六四集会“是无数香港人每年最重要的约定之一”，而支联会“承载百万港人对民主中国的期许”，她认为六四历史的真相能被守护，亦是因为维园的烛光及市民的毅力”。

她回顾六四屠杀发生时自己年仅四岁，而执著这件事的原因，是因为“普普通通而善良的香港人，教懂我什么是择善固执”。又说明：“若法庭一定要用煽动或煽惑等字眼，不如说是香港人煽惑了我要按良知行事，如果要因此受刑的话，我亦无怨无悔。”

立场新闻记者何桂蓝在陈情时说，“无论用什么法律言辞堆砌，今日对我的判刑，都是对每一个在2020年6月4日维园出现过的香港人的判刑。”

香港支联会主席李卓人11月17日在法庭亲自读出陈情信，数度哽咽：他表示，政权打压集会，“香港人仍守着在89年立下的约定”。他强调“悼念六四是我一生激情所系”，维园烛光“就是勿忘六四的象征，是记忆与遗忘的抗争”，他最后表示自己“一生无悔”，“到今天，我坐监明志，亦只有如此。”

北京当局通过港版安全法，报复持续半年的香港反送中民主运动，被指有意识地一步一步实现擦去港人六四记忆的企图。而对于六四记忆的维护者---香港支联会，则采取“斩尽杀绝”策略。这个自89年六四之日诞生，维系六四烛光，帮助过无数逃亡的中国民运人士的民间组织，主要领袖被抓，支联会已被迫于9月25日解散。

判了黎智英，邹幸彤，李卓人……香港维园的烛光从此湮没在黑暗中，可是港人关于六四屠杀的记忆真的就会被一笔涂抹么？