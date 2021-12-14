中国修改奖牌计数 纳入香港台湾 非正式宣称金牌超美国

中国或修改了奖牌计数，将香港和台湾也包括在中国奖牌数内，由此宣称超过美国的金牌。不过，根据国际奥委会的规定，香港和台湾（简称中华台北）作为国家奥林匹克委员会独立一员参赛计牌。

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据美国福克斯新闻今天12月14日报道称，美国队在2020年东京奥运会上占据了第一地位，赢得了总奖牌数和金牌数双第一。但中国国家媒体改变了这些说法，宣称中国才是获得金牌最多的国家。

据多个报道称，中国社交媒体平台微博和中国中央电视台的图片本周在社交平台上流传，显示了经过修改的奖牌数排名，香港和台湾被纳入中国的计分。

据美国福克斯新闻说，这种伎俩使中国的奖牌总数从38枚金牌、32枚银牌和18枚铜牌（共88枚）分别增加到41枚、37枚和27枚，总奖牌数变为106枚。

而相比之下，美国获得了39枚金牌、41枚银牌和33枚铜牌，总奖牌数为113枚。

据美国福克斯新闻称，根据国际奥林匹克委员会的规则，香港和台湾（简称中华台北），应作为独立单位参赛竞争和计算奖牌。

据台湾媒体报道，一些图表甚至显示中国以42枚金牌领先，包括将澳门也计算在其中，但澳门没有被国际奥委会承认为独立单位奥委会。

据该报道，中国一度以38枚金牌领先美国的36枚金牌，但在奥运会的最后一天，美国队又增加了三枚金牌，最终获得了金牌和总奖牌数双冠军。