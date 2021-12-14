彭帅博文“惹祸”后 新浪微博被约谈罚款

彭帅爆炸性微博帖子“惹祸”后，新浪微博受到约谈和罚款。中国国家网信办要求“健全”对信息发布的“审核”、“巡查”、和“应急处置”。新浪微博则强调要严管“软色情”和“同质化恶意营销”。

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中国国家网信办的微信公众号今天12月14日宣布，针对近期新浪微博及其账号屡次出现“法律、法规禁止发布或者传输的信息”，情节严重，责令其立即整改，严处责任人。北京市“网信办对新浪微博运营主体北京”微梦创科网络技术有限公司”罚款共计300万元人民币。

这里没有说明所谓“法律、法规禁止发布或传输的信息”具体内容是什么。而网球女明星彭帅之前在新浪微博发布指控前副总理张高丽性侵的信息，出现20分钟后被删除，酿成全球关注事件。

中国国家网信办发布的公告要求“健全”信息发布“审核”、“巡查”、和“应急处置”等制度。警告新浪网不得为“违法违规”的信息，提供传播平台。

然而，新浪微博社区今天宣布的整改措施却是针对“软色情”内容与“同质化恶意营销”的问题。

据路透社报道，新浪微博今天在香港股市的早盘一度重挫8.7%，创其上市以来新低，相比“招股价”已下跌近两成。

据中国国家网信办的公告称，今年1月至11月，国家网信办已经指导北京市网信办处罚了新浪微博44次，累计罚款1千430万元人民币。