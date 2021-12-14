欧盟抵制北京冬奥否？ 比利时奥地利不派官员出席

还有数周，北京冬奥会就开幕了，但国际上抵制冬奥会的呼声也越来越高。

如果说欧盟在是否外交抵制北京2022冬奥会上仍在犹豫，一时难以统一立场，欧盟成员国已经开始以各种名义单独行动，比如奥地利决定不派政要出席冬奥，称此举并非“外交抵制”，比利时方面则表示，不管欧盟最终立场如何，比利时也不准备派遣任何官员出席北京冬奥。

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欧盟内部目前正在为是否外交抵制北京冬奥会犹豫不决，但是成员国已经开始行动，因台湾问题与北京关系恶化的立陶宛在欧盟内部持强硬立场，立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nauseda） 证实，他将不会出席明年2月的北京冬奥会。该国外长和其他部长也表示不出席。

“新西兰模式”似乎成为欧盟一些成员国的选择：不刻意抵制，但不派出官方代表出席。星期二，美联社援引奥地利总理内哈默当日对德国『世界报』表示，“没有奥地利的高层政界人士会去中国观看冬奥会。但这不是外交抗议或抵制，这只是因为中国的新冠疫情要求很高。”

周二稍晚些时候传出比利时方面的消息，当日上午，比利时绿党议员塞缪尔·科戈拉蒂先生(Samuel Cogolati)在议会就比利时是否派遣官方代表团出席北京冬奥会质询首相德克罗，德克罗回答说：“联邦政府没有派遣任何官方代表出席北京冬奥会的打算。”

自由比利时报就此询问政府发言人，发言人证实比利时不会派遣任何官员出席北京冬奥会，不过，他对这一“外交抵制”的理由作了淡化处理：“无论如何，比利时也不准备派遣官方代表前往北京出席冬奥会，有两个简单的理由，其一，比利时从来没有派出官方代表团出席冬奥会，因为传统上比利时出席冬奥比赛的运动员很少；其二，健康环境不允许。今天夏天，就没有任何比利时官方代表团赴东京出席夏运会。”

自由比利时报写道，这位发言人称，不存在以侵犯人权为动机的外交抵制的问题。

欧盟领袖应于星期四讨论是否外交抵制北京冬奥议题，法国和荷兰已将这一议题登记到议事日程表上。

一周前，美国总统拜登声明，鉴于北京政权严重侵犯人权，尤其针对新疆维吾尔人犯下的种族清洗罪行，美国决定外交抵制北京冬奥会，随之，英国、加拿大、澳大利亚正式宣布，外交抵制北京冬奥，引发中国愤怒。

日本目前还在犹豫，中方已经以中国支持东京夏季奥运的名义，要求日方支持北京冬奥。路透社11日援引日本『读卖新闻』报道称，日本极可能不会派遣官方代表团出席北京冬奥会。

新西兰副总理罗宾逊则在12月7日表示：新西兰主要考虑到新冠疫情因素，不会派遣部长级外交代表出席明年2月在北京举行的冬奥会。