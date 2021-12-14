加拿大亚裔分子生物学家曾昱嘉（Alina Chan）和英国科学作家马特·雷德利（Matt Ridley）合著的《病毒：寻找COVID-19的起源》2021年11月份由HarperCollins出版社出版。书中记录了疫情爆发之后各界对新冠 病毒溯源的调查工作，该书并未对病毒来源做出定论，而是罗列了所有有关病毒自然来源与实验室来源的信息，让读者自作判断。该书收到的反应不一，华尔街日报称其为"也许是目前最全面的实验室泄漏理论的案例"。该书的作者之一曾昱嘉（Alina Chan）接受了法广的采访，她在访谈中强调对她来说，病毒的溯源问题是一个纯科学的问题，她不明白一个从纯科学角度去寻找病毒源头的科学家为何会受到死亡威胁？实验室泄漏事故在全世界普遍发生，为什么新冠病毒就不可能来自实验室 ?

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至于为何一定要坚持追溯病毒来源？她实在不明白，为何会提出类似的问题，因为，答案是显而易见的，因为只有寻找到了病毒的根源，才能够避免类似的大传染病继续爆发。倘若，病毒确实来自实验室，那就更应该加强全世界各地的实验室的安全管理，严格的制定对一些带有一定风险的研究的安全规则。

Alina Chan ：证据显示多名顶尖级学者从一开始便怀疑病毒来自实验室 © 法广

以下是法广对Alina Chan采访的部分内容：

法广：一年前，您几乎是只身一人站出来，质疑病毒的自然来源，当时，您曾经被戴上阴谋论者的帽子。今年五月，有17位顶尖级的学者与您一同呼吁要对病毒的两种来源展开调查。如何回顾这一年来的走过的路？

Alina Chan： 我当时并不是唯一对病毒自然来源提出质疑的人，还有其他极少数的勇敢的科学家也担心病毒很可能来自武汉实验室。对我来说，这一年来是一个漫长的过程，一直到许多著名的科学家在自然杂志上发表公开信，呼吁必须同时对病毒的自然与实验室来源这两种可能展开调查。

法广： 上周美国有知情权在其网站发表了美国学者James Leduc 和Philip Russell之间的电邮交流，他们两人其实都怀疑病毒可能来自实验室，而那是在2020年的四月，当时，无人胆敢提出实验室泄漏的可能！您怎么解释病毒实验室来源的可能性会成为禁题？

Alina Chan：这也是令我感到十分困惑的问题，为什么我们要到今天才看到这些记录，证明顶尖级的科学家在疫情爆发的初期就已经怀疑病毒可能来自实验室！我当然不能够猜想他们为何不愿意公开他们的观点，但是我们今天有证据证明事实上他们当初就认为病毒来自实验室的可能性是存在的！