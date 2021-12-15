中立关系再恶化 立陶宛撤出驻华使团

立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达于 2021 年 12 月 15 日在布鲁塞尔举行的东部伙伴关系峰会结束时向媒体发表讲话。立陶宛同日召回驻中国使节，中立关系进一步恶化。

因靠近台湾而遭北京降格双边关系的立陶宛，周三宣布召回其驻华使团最高外交使节，从今而后，与中国的外交事务则统统改为“遥控处理”。但外交渠道消息称，立陶宛此举主要是担心其外交人员在北京的人身安全。

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立陶宛不屈服北京压力，允许设立“驻立陶宛台湾代表处”，引发中方强烈不满，北京于11月21日宣布将双边关系将为代办级。

根据路透社报道，立陶宛驻中国使馆外交人员及家眷总共20余人目前全部离开北京，飞往巴黎。路透社援引外交圈消息称，立陶宛此举处于“安全顾虑”，“遭遇胁迫”是人员撤离的主要考量。

据知情人士透露，中国政府要求立陶宛留在北京的外交官向中国外交部递交外交证件，以降低其外交地位，此举被立陶宛方面视为“胁迫”，担心其外交官可能由此失去外交豁免权，假若继续留在中国，他们的人身安全可能受到威胁。

中央社引述立陶宛外交界消息，北京不仅要求立陶宛将大使馆改为“代办处”，还不让使馆人员享有相关外交礼遇，甚至不允许提领外交货运品，并降低维安等级。而且难保中方不会制造更多技术障碍，甚至找理由暂停水电的情况下，持续派驻外交人员已无意义。

立陶宛方面周三仍然表示，愿意持续与中国对话，在双方达成互惠协议前提下，寻求恢复驻中大使馆功能。

立陶宛与中国的关系受到欧盟国家密切关注，而对于北京而言，最担心的则是小小立陶宛可能会引发大大的后续效应，比如更多欧盟成员国靠近台湾，而北京愈是打压立陶宛，也愈是引起欧盟国家的反感。