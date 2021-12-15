国际刑警组织前主席孟宏伟妻子揭露北京捏造

2021 年 11 月 16 日，前国际刑警组织主席孟宏伟的妻子格蕾丝.高歌在法国中部里昂接受美联社采访后拍照。

2018年突然从总部在里昂的国际刑警组织主席岗位上消失、后来被北京判刑的孟宏伟在法国的妻子高歌周三发表声明，反驳北京“捏造罪行”，中国官媒在她日前公开露面发言后指称，“孟宏伟接受的大部分贿赂都在其妻手中”。

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丈夫被北京当局以开会名义诱捕后，高歌（Grace Meng）与她的两个孩子于2019年5月在法国获得政治庇护。

在经过几年沉默后，高歌首次公开露面，接受几家国际媒体和美联社视频专访，揭露中共当局是一个"吞吃自己的孩子的魔鬼"。

中国官媒日前指责高歌涉罪，被外界怀疑是对她公开出面揭露中共当局的报复。高歌周三声明说，“指责他人有罪，编织罪行，这是中国当局的一贯做法。”

孟宏伟于2016年担任中国公安部副部长时被任命为联合国旗下的里昂国际刑警组织主席，2018年9月，该组织发现其主席突然失踪。他的失踪引发国际震惊，成为许多大报的头版头条，十余日后，北京被迫宣布，孟在回到北京后被逮捕。

2020年，孟宏伟被以腐败罪判处13年半徒刑，他的妻子从此未能与其见面。中国司法指其贪污1400多万人民币，并“以权谋私”。

他的妻子日前公开露面揭露北京当局编织罪行后，也成为当局瞄准的目标，新华社称，证据显示，孟宏伟收受的钱款大部分掌握在他的妻子手中，并指明孟妻现在生活在法国。当局指责高歌与丈夫“共谋”，从今以后，现在她的案件被“分开另案处理”。

一个月前，高歌在法国接受了多家媒体的采访。特别是，她在接受美国新闻社美联社采访时将中国政府描述为“吃掉它的孩子”的“魔鬼”。

孟女士说，中国当局的新闻稿“是对我演讲的原始反应。我是海外的中国声音，是一位前高级官员的妻子，数百万人无法发言，我在这里说话”。

“中国当局企图通过国际司法机构操纵我和我丈夫的做法不会愚弄任何人”，她在声明中说。