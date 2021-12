少年一言不慎被卷港独风暴  香港艺人袁咏仪代子认错

香港少年张慕童,15岁,港星袁咏仪和张智霖之子。日前在社交平台回应网民提问,你现在在中国吗?他回答,我现在不在。搭配一张人在香港的照片,惹出一场“港独”风暴,袁咏仪凌晨在微博发文道歉,强调“我们一家爱国爱港”。

有人在社交平台IG问张慕童:Are you in China now ? 他回答:No not right now,还搭配一张在香港的照片,遭致中国网友痛骂“港独”。的确,这个孩子没有像世故的成年人一样考虑自己随随便便一句话的轻重,别人问他在不在中国,他说不在,没有考虑更多。

有网友说:通常我们问友人在不在国内指的是在不在中国大陆,不包括港澳台,特别是不会包括台湾,只有涉及填写政府表格的时候,才会仔细考虑。这完全是语言习惯问题,与独不独的没有丝毫关系!

今天的香港人好像坐在火山口上一样战战兢兢,过去香港是有言论自由的,不要说孩子说什么,即使成年人表述政治上的异同,不满意政府了上街游行,都不是问题,都属于言论自由范畴,但是现在一切变得很可怕了,说错一句话,说错一个字,弄不好是要惹祸的!

五毛吓喷,骂骂泻火,可是做父母的坐不住了,父母是一对港星,社会人物,只害怕惹祸,出来作证,他们一家是爱国的。正常社会,即使孩子说了错话,父母管教罢了,完全是私家使,用得着提高到爱国或者港独的高度,小小男儿,如何港独?

网上议论纷纷,有人说是文革2.0,有人说是文字狱,广大群众成了红卫兵,又揪出一家港独分子,全过程民主,全过程民主啊。好笑啊,好恐怖的社会现象。

父母害怕被栽赃,或者影响了他们的前程?香港艺人袁咏仪14日凌晨1时装微博发文解释:“我们一家爱国爱港,支持一个中国,这是毋庸置疑的事实”。“我们会做我们身为中国人应做的使,不会做的一定不会做”,

她解释说,张慕童在社交平台,因为用语失言造成的误解,家长发现并立刻进行了纠正,亦对他反复强调了正确严谨的用词,不要再犯同样的错误,

作为家长,纠正孩子用词不确,理所应当,但显然问题不仅仅到此为此,袁咏仪解释,想到这次必会受到批评,父母也已从这次事情意识到问题所在,就是疏于规范他不严谨的表达,这是作为父母之过。

艺人袁咏仪在这里向虚拟的众人检讨,替儿受过,为什么要这样做?就是因为“港独”,这是一个很可怕的罪名,不是有些爱国的港人只是因为上街示威反对港府破坏一国两制,也被打成港独了吗,所以赶紧要撇清。

有网友认为,这件事透出,香港今天的环境是很险恶的,无知的五毛也是很恐怖的,像一群臭苍蝇,嗡嗡叫,碰到谁,惹得一身骚臭。

据指艺人袁咏仪一家是“很爱国的”,居然也被吓到这种地步,这难道真是一个颠倒黑白的疯狂世道?

有网友说,“这文字狱到了如此地步,真和文革有一拼了。有意思吗?为何不能在不伤害别人的条件下,让人自由的说话?这样大家都轻松。你有先进的制度,伟大的理论,伟大的领袖,怕啥呢?”