少年一言不慎被卷港独风暴  香港艺人袁咏仪代子认错

香港少年张慕童，15岁，港星袁咏仪和张智霖之子。日前在社交平台回应网民提问，你现在在中国吗？他回答，我现在不在。搭配一张人在香港的照片，惹出一场“港独”风暴，袁咏仪凌晨在微博发文道歉，强调“我们一家爱国爱港”。

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有人在社交平台IG问张慕童：Are you in China now ? 他回答：No not right now，还搭配一张在香港的照片，遭致中国网友痛骂“港独”。的确，这个孩子没有像世故的成年人一样考虑自己随随便便一句话的轻重，别人问他在不在中国，他说不在，没有考虑更多。

有网友说：通常我们问友人在不在国内指的是在不在中国大陆，不包括港澳台，特别是不会包括台湾，只有涉及填写政府表格的时候，才会仔细考虑。这完全是语言习惯问题，与独不独的没有丝毫关系!

今天的香港人好像坐在火山口上一样战战兢兢，过去香港是有言论自由的，不要说孩子说什么，即使成年人表述政治上的异同，不满意政府了上街游行，都不是问题，都属于言论自由范畴，但是现在一切变得很可怕了，说错一句话，说错一个字，弄不好是要惹祸的!

五毛吓喷，骂骂泻火，可是做父母的坐不住了，父母是一对港星，社会人物，只害怕惹祸，出来作证，他们一家是爱国的。正常社会，即使孩子说了错话，父母管教罢了，完全是私家使，用得着提高到爱国或者港独的高度，小小男儿，如何港独？

网上议论纷纷，有人说是文革2.0，有人说是文字狱，广大群众成了红卫兵，又揪出一家港独分子，全过程民主，全过程民主啊。好笑啊，好恐怖的社会现象。

父母害怕被栽赃，或者影响了他们的前程？香港艺人袁咏仪14日凌晨1时装微博发文解释：“我们一家爱国爱港，支持一个中国，这是毋庸置疑的事实”。“我们会做我们身为中国人应做的使，不会做的一定不会做”，

她解释说，张慕童在社交平台，因为用语失言造成的误解，家长发现并立刻进行了纠正，亦对他反复强调了正确严谨的用词，不要再犯同样的错误，

作为家长，纠正孩子用词不确，理所应当，但显然问题不仅仅到此为此，袁咏仪解释，想到这次必会受到批评，父母也已从这次事情意识到问题所在，就是疏于规范他不严谨的表达，这是作为父母之过。

艺人袁咏仪在这里向虚拟的众人检讨，替儿受过，为什么要这样做？就是因为“港独”，这是一个很可怕的罪名，不是有些爱国的港人只是因为上街示威反对港府破坏一国两制，也被打成港独了吗，所以赶紧要撇清。

有网友认为，这件事透出，香港今天的环境是很险恶的，无知的五毛也是很恐怖的，像一群臭苍蝇，嗡嗡叫，碰到谁，惹得一身骚臭。

据指艺人袁咏仪一家是“很爱国的”，居然也被吓到这种地步，这难道真是一个颠倒黑白的疯狂世道？

有网友说，“这文字狱到了如此地步，真和文革有一拼了。有意思吗？为何不能在不伤害别人的条件下，让人自由的说话？这样大家都轻松。你有先进的制度，伟大的理论，伟大的领袖，怕啥呢？”