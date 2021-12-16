华时：习近平让下属无所适从

习近平大小事一把抓，事无巨细，有时语焉不详，让下属无所适从。华尔街日报报道说，一些政府部门宁可对其指令作激进解读。

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该报举例说，习近平今年早些时候向教育部官员发出简短指示，要求对规模高达1000亿美元的民营教培行业进行改革，教育部为了让习近平满意，扩大了限制范围，把高中阶段的课外辅导也纳入其中，还要求所有的民营教培公司转型为非营利机构。结果这一极端的规定引爆相关公司股票的恐慌性抛售。教培企业也裁掉了包括教师在内的数万名员工。

这只是其中一个例子，报道称，习近平的治理风格不断变化，上述事件只是例证之一。外界普遍认为习近平是数十年来中国最强势的领导人。习近平常常干预大大小小的政策事务，经常出其不意，甚至有时让人捉摸不透。一些不晓得该如何拿捏的官员索性包山包海，之后又得再做调整。

报道引述中国政府内部人士说，习近平干预大大小小事务，让政府各部门困惑的同时扼杀了政策讨论，“一些政府部门不确定要把习近平的优先事项推进到何种程度，宁可对政策作激进解读，这有时意味着之后会推翻政策。”

报道引述一位中国官员说，“当忠诚度成为衡量干部的关键标准时，就没人敢多嘴，即使习近平的指示含糊不清，让人无所适从。”

另一个典型的例子发生在今年7月下旬，中国在数月没有新增新冠病例后，出现新一轮疫情，但感染人数不过1200余人，中央政府的一些官员参考国外经验，建议抛弃“动态清零”，与病毒共存。知情人士称，“习近平当时很生气”，甚至质问官员们的思想是否正变得松懈麻痹？要求继续贯彻清零政策。

结果，导致中国的“清零政策”越来越严厉，出现一个确诊都有可能封锁小区，封锁机场，甚至城市。

中国经济领域过去由国务院总理领导，现在，习近平经常进行干预。比如，亲自叫停马云旗下的蚂蚁集团首次公开募股，为孟晚舟释放亲自批准了一项与美国政府的协议，习近平还曾就改善公厕问题作出指示。

“据知情人士透露，对副部级及以上官员的任何惩处都需经习近平、而不是最高纪检机构确认。自2012年习近平上台以来，已有200多名副部级及以上官员受到惩处。”习近平还亲自拍板调查一些商界精英，比如安邦保险集团创始人吴晓辉一案。

2017年11月北京市委书记蔡奇发动了“清理低端人口”工程，数万外地居民被强迫在严寒的冬天离开他们的家。华时报道说，这是“因为习近平不喜欢看到北京的土地面积变得如此之大，而污染却那样严重。习近平的大部分童年时光是在北京度过的。”

习近平变化无常的决策让下面无所适从，习近平去年在联合国大会承诺中国2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，一些地方政府随即开始逐步淘汰煤炭开采，导致煤价飙升，中国在今年秋季出现普遍性电荒，“习近平转而认为应该出台更多鼓励煤炭生产的措施，随后，地方政府调整方向，开始全力以赴增产煤炭。”

习近平事无巨细，事事干预，但华时报道，“习近平有时似乎对微观管理中国越来越感到厌倦”，习近平在一月份中纪委会议上批评下属不作为，“他抱怨称，很多官员没有能力处理复杂的问题，并称他如果不发布这么多指示，他们就不作为”。他说，“我做批示是守住最后一道防线，难道我不作批示工作就不干了吗？！”

另有观察人士早已指出，在习近平自己身兼几乎所有重要的领导小组组长之后，别人还会主动做什么，主动做，或者不中意，都有可能被视为对习近平不忠，忠或不忠，这成为衡量干部的一个最严重也是最害怕的尺度。