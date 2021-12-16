华裔前女子花式滑冰世界冠军关颖珊获拜登提名任美国驻伯利兹大使
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白宫15日宣布，拜登总统提名华裔前女子花式滑冰世界冠军关颖珊（Michelle Kwan）出任美国驻中美洲国家伯利兹大使。白宫表示，关颖珊在公共服务、外交和体育方面有着杰出的职业生涯。白宫已将提名人的名单交给联邦参议院等候确认。
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据CNN和国会山新闻网报道，现年41岁的关颖珊是美国历史上最杰出的花式滑冰运动员，她曾获得两枚冬季奥运会奖牌，5次世界冠军。在退役之后，关颖珊担任美国国务院公共外交特使，代表国务院出访多个国家，就社会及教育问题与各地青年进行交流，她现在还是国际特殊奥运会董事会成员；关颖珊曾任美国国务院教育及文化局高级顾问、国务院全球妇女问题办公室顾问。
关颖珊获提名后透过白宫发表声明，表示“我很荣幸被拜登总统提名为驻伯利兹大使，我为我服务的国家感到极为自豪。伯利兹有着极为丰富的历史和文化，而且一直是美国的重要合作伙伴。我期待与伯利兹政府在经济问题上合作，结束目前新冠疫情，并解决移民的根本原因。”
关颖珊1980年在南加州出生，祖籍中国广东中山，拥有丹佛大学国际关系学士学位、塔夫特大学弗莱彻法律与外交硕士学位。关颖珊2020年出任拜登竞选阵营代理主任，奔赴多州为拜登拉票，呼吁亚太裔选民投票给拜登。
伯利兹是中美洲唯一以英语为官方语言的国家。国名来自国内河流伯利兹河和最大城市伯利兹市，该市是伯利兹的旧首都，新首都为贝尔莫潘。伯利兹东临宏都拉斯湾，与宏都拉斯隔湾相望，国土面积为2万2966平方公里，人口41.7万。
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