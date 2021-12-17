中国煤炭价格飙升 煤矿事故再度涌现

中国政府近期放宽对电力价格的管控导致煤矿价格今年以来增加了三倍，消失了多年的中国各地的煤矿事故因而也随之不断涌现。

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中国山西省孝义市的一座煤矿周三深夜發生透水事故，多名矿工被困，根据17日上午来自救援现场的信息，第一名被困人员被营救出井。而昨天周四，当地营救人员表示他们对矿內被困的人数不详，由于水位过高而无法施救，他们必须首先进行抽水工作。中國应急管理部派遣2名副部長前往现场指揮調度。

据中国媒体引述当地官员报道，由于这座座煤矿属于非法开采，因而他们对矿内被困的人数以及工人的姓名均不了解，当地公安部门正在对煤矿盗采展开调查。公安部门正在追捕非法开采煤矿的犯罪嫌疑人一名姓杜的嫌犯。

上个月，山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司发生一起较大透水事故，曾经造成5人死亡，官方的调查显示，该事故的原因是安全责任问题，当局宣布已经对38名相关责任人员提出问责和处理建议。

作为世界第一大耗碳大国，中国正在面临一场严重的能源危机。能源供不应求，而燃料价格却在一路飙升。中国政府出台了一系列措施，包括提高煤炭产量，并对工业企业的电力消耗加以控制。与此同时，发电厂和其他用碳企业则增加了煤炭进口量。

中国山西和内蒙古政府要求两百多家煤矿增加产量，但连续数天的大雨却导致山西大约60家煤矿蒙受洪水灾害。山西一名官员此前表示，年产量总计480万吨的四家煤矿已经被迫停产。

今年以来 ，煤炭期票价格创下历史新高，煤炭价格已经上涨了三倍之多。

中国媒体报道说，煤矿行业在2010年后逐渐进入下行周期，煤改后众多民营煤老板也退出了历史舞台。不过，2021年他们再次回归，有评论指出这些人在一夜之间暴富，“富得没有感觉了”！