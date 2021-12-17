党媒批罗健熙 吁民主党清理门户 评论料北京选后可能调整民主党定性

中共党媒《人民日报》在微信发文批评民主党主席罗健熙，指他「阻止」党员参选立法会和支持其他参选人，又与「西方反华政客亦步亦趋」，令民主党步向激进，背离了初衷，望「党内有识之士尽快觉醒，…清理门户」，以免该党「坠入万劫不复的深渊」。时事评论员刘锐绍指出，文章预示北京日后可能改变对民主党的策略性定性，一切有待立法会选举后的检讨结果而定。

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这篇题为《任由罗健熙之流恣意妄为，香港民主党就很危险了》在昨(16日)午的《人民日报》微信公号「人民锐见」发表，内容指「罗健熙等人」不考虑港人和社会的长远利益，「同西方反华政客亦步亦趋」，附和美国政客攻击香港的选举制度改革；前主席刘慧卿等人则散播「选举无用论」；当党外参选人寻求民主党支持时，又要求对方响应问卷，「胁迫参选人承认一系列无法无天的『要求』」。

文章续称，在罗健熙等人的「骑劫」下，民主党无法发挥参政议政的基本功能和保障党员的政治权利，令其影响力愈来愈小。文章重申，只要秉持爱国爱港，无论持有什么观念，都可以成为治港者，但鼓吹政治争拗、社会「揽炒」的人将失去立足之地，希望民主党人重新思考政团的定位，「同时清理门户、刮骨疗毒，避免在错误的道路上越走越远，坠入万劫不复的深渊。」

熟识中国事务的评论员刘锐绍向本台指出，「人民锐见」于立法会选举在即之时发文，是希望借着打击不主动支持选举的民主党来推动港人投票，但预料不会产生效果，因为选民现时已有了决定。他又说，文章虽点名罗健熙和刘慧卿，但实际上并非罗阻挠党员参选，而是党内主流「不热烈支持」选举，因为不少民主党员明白，今次的选举不是「陪跑」，而是「陪衬」。

其次，刘锐绍认为，文章预示北京日后可能改变对民主党的策略性定性。在过往，中共视民主党为可以在关键时刻「互相走位」的香港政党，例如2012年的立法会选举制度便吸纳了民主党的意见，但经过2019年的社会事件后，未来的合作空间虽然不大，但亦不会把民主党打成地下党，日后如何定性民主党，可能在选举检讨后才见端倪。