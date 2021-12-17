港府狂谷立会选举 却首度起诉转载吁「投白票」网民 两政治学者决淡出选举评论

星期日(19日)是北京为香港订定的新立法会选举投票日，面对选情冷淡，港府再花公帑催谷选民投票，除了二度在各大报章刊登头版广告外，又资助公务员乘出租车往返投票；另又推动私人机构提供投票优惠。但与此同时，廉政公署又在十名被指煽惑他人「投白票」的被捕人中挑选两人正式起诉。时事评论员刘锐绍指，廉署的行动只会激怒泛民主派的选民，产生反效果，冲淡港府推高投票率的努力。

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而在投票日前三天，一直研究选举的中文大学两名政治学者马嶽和蔡子强在总结1991年至2019年选举变化的新书发布会上宣布，今后将淡出选举评论，因为新的选举制度与他们以民意如何在选举中反映的研究模式不同，其分析框架不足以理解现时的新选举制度，蔡子强更直言，「一代人做一代事，我个年代已经结束」，故日后会少讲少写，亦未必会再就选举结果作系统化的研究。马嶽亦表示，在新制度下，许多政治上的运作逻辑已经改变，笑说：「连唔收交通费都谂到，我完全分析唔到，真系应该收山。」香港的选举票站全在选民居住地点附近，只需步行数分钟。

自港府年中修例，把煽惑他人「不投票」或投「无效票」定为违法后，警方和廉政公署已拘捕十四名转载他人呼吁「不投票」或「投白票」的市民，当中四人是在前(15日)天拘捕，包括前中大学生会主席苏浚锋。及至昨日，廉署又采取行动，首度起诉当中两人，被控的分别是36岁报称销售员的陈健民和65岁报称办公室助理的梁月嫦，指他们涉嫌在社交媒体转载逃亡海外的前立法会议员许智峯呼吁他人投白票或不投票的帖文，违反《选举（舞弊及非法行为）条例》。两人获准保释，待下周二（21 日）在观塘裁判法院答辩。

根据法例，任何人士干犯上述条款，最高可判处监禁三年及罚款20万港元。

时事评论员刘锐绍向本台指出，北京对是次选举的期望有两大目标，一是选举结果「不要清一色，但要99%受到控制」，另一是高投票率，故此港府近期不断催谷选民投票，但个别官员只会从本位出发，按其对北京「从紧」政策的理解行事，于是会出现廉署此等对「催票」有反效果的拘捕和检控行动。他又说，法院日前裁决黎智英、邹幸彤等八名煽惑或参与去年六四悼念晚会的民主派人士入狱4.5个月至14个月不等一事，亦是令港府「谷票」效用大打折扣的行为。

综合不同来源的资料，港府鼓励选民投票的行动包括邮寄「为港为己投一票」宣传单张予全港选民、耗资680万港元、在昨日和月初在全港报章刊登头版广告、多名司局长和宗教领袖或发文或拍片呼吁市民投票、全款退还公务员由工作票站到所属票站投票的出租车往返车资等。而在政府建议下，巴士和地下铁在19日提供免费乘车优惠，而网上亦流传一封毕马威(KPMG)会计师行的内部电邮截图，指会给予投票职员一天假期。