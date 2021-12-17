美国奥委会主席就彭帅案发声

美联社12月17日报道称，被问及本届冬奥会主办国出现的一些问题（彭帅遭遇），美国奥委会和残奥委员会领导层并未拿出强硬立场，而是把这些有关中国的问题，转变成了一种“对美国自身愿景的营销推广”。

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美国奥委会主席苏珊·莱昂斯被问及“如何利用影响力解决奥林匹克界当前的问题”，回应称：“我们能做的最好的事情，就是为世界提供在美国举办比赛的绝佳机会”，“在洛杉矶”，“在盐湖城”。

美联社分析认为，这是一场十分微妙的多元素博弈；其中很重要的一部分，当属两百多名美国运动员参加奥运会的梦想，以及他们的安全。而且体操队前队医拉里·纳萨尔性虐待事件的受害者刚刚达成3.8亿美元的和解协议，这与彭帅所称受到张高丽性侵相呼应，美国奥委会目前处于一个既需要倾听受害者声音，谴责彭帅遭遇，又不能浪费己方运动员实现奥运梦想的境地。

莱昂斯表示，“我们中的任何人，尤其是在西方世界，真的不可能真正了解彭帅是什么状况”，“当然，我们很关心她，因此我们真诚地希望，任何有能力调查她的控诉，并能确保她安全的人，都去采取措施这样做”。

美联社分析称，尽管莱昂斯没有点名，但“有能力调查彭帅控诉，并确保其安全”的，可能包括国际奥委会。国际奥委会称已经与彭帅进行了两次交谈，但没有提供有关这些谈话的细节，并且此后宣称，无法提供有关彭帅的任何确定性信息。