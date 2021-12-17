美国奥运选手将在赴北京冬奥会前了解中国法律

法新社洛杉矶站12月17日星期五消息，美国奥委会和残奥会委员会当天表示，出于对新冠病毒和对中国人权记录的担忧，正在为即将参加2022年北京冬奥会的运动员等群体做好“特殊”的准备。

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美国奥委会首席执行官莎拉·赫什兰表示，北京冬奥会的“后勤复杂”，“美方知道，政治讨论还将继续”。她表示，美国将派出约230名运动员参加北京冬奥会，另外65名运动员将参加残奥会。赫什兰称，“我们知道，这些比赛将与其他比赛不同”，因此美国奥委会的运动员赛前简报将包括有关新冠疫情以及中国法律的大量信息，给可能想就政治问题发表意见的运动员参考使用。

赫什兰表示，“美国奥委会有很强的责任感和义务感，尤其是要如为代表团提供关于规则和法律的充足透明的信息，让他们明白他们所前往的国家的法律，以及国际奥委会的规则，和这场赛事本身的裁决权”；“中国的法律显然与美国的截然不同”，“确保运动员理解这意味着什么，是我们的责任和义务，我们也期望我们的人员遵守那个国家的法律”。赫什兰表示，美国奥委会“对为在中国的美国奥运选手制定的安全保障计划充满信心”。