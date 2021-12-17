胡锡进退休了 何处不能叼飞盘

他退休了，也引起广泛注意，他把持的这份人民日报旗下的小报『环球时报』，煽动起多少仇恨？! 有人总结：“他以一己之力为中国培养了成千上万的小粉红和国际战狼，为反美反日大业作出了卓越的贡献。”

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在中国，敢言者常常遭镇压，胡则以另类“敢言”著称，比如他老给台湾问题设底线，台湾再怎么怎么，美国再怎么怎么，中方就要怎么怎么! 不过，他的底线一再升高，北京始终没有轻举妄动，倒是胡先生落得让世人嘲讽。

他有时也很恶毒，比如他毫不犹豫把英国比喻成“一条母狗”，把澳大利亚比成“粘在中国鞋底的一块口香糖”，他失去了“报人”的底线？他和他的小报最大的功绩，就是煽动网民们的民族主义情绪，但是网民们的民族主义情绪煽到快要爆炸的时候，他反过来出来劝导两句，害怕民族主义这把双刃剑，弄不好反伤了主子。他有时也抱怨，在他煽起的网民情绪越来越激烈的时候，连他的话都被视为不够味，这使得胡总编有一天竟然担心起自己弄不好会被“社死”。

今年八月，他微博留言：“想想自己这些年说过多少不严谨的话，想想每次台上发言时台下有多少人举着手机录拍……下一个社死的会不会就轮到老胡我了？想着想着我就瑟瑟发抖起来……”这是矫情，还是预知后事？

他和那位北大教授孔庆东一样，都号称1989年民主运动期间作为大学生，在天安门广场游行过，游行过，后来“觉醒了”？不知为什么，胡锡进常常把这一细节挂在嘴上。

有人说，比起“向塔利班学习”的李毅，比起被本拉登“深深震撼倒了”的大V卢克文，比起只要不姓毛就乱咬的司马南，胡胡算温和的，也许吧。

现在轮到胡锡进宣布自己退休的时候，网上调侃的很多，顺便摘取几段中国数字时代刊载的选段：

“老胡的一生是伟大的叼盘的一生，致敬! ”““青山有幸埋忠骨，何处不能叼飞盘”，这些似乎都有点盖棺论定，有点像悼词，其实老胡自己说，他还会写写评论的，有时做做特约评论员。

杨佩昌发推说，“胡编用粗鄙的语言骂蔡英文女士，我觉得他的做法不绅士，纠正了一下，我所有的微博和微信公众号瞬间全部永久消失，到底是什么原因，难道是胡编一手遮天？我到现在还是一头雾水。胡编马上退休了，麻烦给我一个解释。“

胡锡进鼓吹煽动民族主义，都体现在他的社论上，他发表的微博上，他和网民的互动上，但他也是一个“多面体“，或者要下台了，“其言也哀”，12月15日，他写了这样一段话：“中国人很恨美国吗？老胡常被看成是对美的‘强硬派’，但是我反正不恨。我同意一种说法，美国是历史上对中国干坏事相对最少的列强之一。除此之外，它还对中国做过不少好事，常常有人举例，他退还了庚子赔款，将其用于中国的教育……”

不知是胡锡进说的是否真心话，有人怀疑“老胡给自己留后路了“，”为申请绿卡做准备“。”有网民质疑，中国的官员们事实上恨美帝的很少，看看他们的家属子女们一个个如何往美国奔，钱如何存在美国，房子如何买在美国，孩子上学无论如何也要去美国就一清二楚了。

胡锡进为党的事可谓鞠躬尽瘁，直到最近，他还用英语发推发视频传播网球冠军彭帅“安然无恙”的生活镜头，“证实”这位指控前中共常委张高丽性侵的女子网球世界冠军“很自由”，“容光焕发”。

杨佩昌在另一则推文里试图概括胡锡进的一生：“胡编在叼盘事业上没能更上一层楼，终止于草根家庭的天花板—局级，想必有不小的遗憾。胡编的能力有目共睹，他以一己之力为中国培养了成千上万的小粉红和国际战狼，为反美反日大业作出了卓越的贡献。俱往矣，反美是工作。看未来，亲美是生活。等着胡编华丽的转身。”

莫之许发推评论：环球时报代表了某些强力部门或势力，通过它(主要对外)释放某些不方便正式表达的声音，围绕这个任务，环球也获得了一定的自由度，可以涉足一些别人不能触碰的事件，叼盘作为掌门人，也由此成为了某种现象，国内自由派喜欢怼飞盘，海外中国研究者更无法忽视叼盘，但叼盘说到底就是把夜壶，过了也就过了。

但是，环球时报后继有人了! 据说是来历不凡。首先《环球时报》将设立社长一职，强化政治导向，由80后的中共中央机关报《人民日报》评论部副主任范正伟担任。这个范正伟据指是『人民日报』重要笔杆子，令人“闻风丧胆”的写作班子“任仲平”成员，曾经作为新闻界代表在一次座谈会向中国国家主席习近平汇报工作。『人民日报》国际部副主任吴绮敏则将担任《环球时报》总编辑。

两位能够获得胡锡进的声名吗？或者“青出于蓝胜于蓝”？有位网民甚至恶狠狠预言，“不会不坏，只会更坏”。也许预言得太早了，慢慢会知道的。

至于胡锡进，还有不少人问：“他退休后，还能叼盘吗？“