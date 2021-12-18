中国五矿MMG秘鲁一处铜矿因当地爆发社会运动停止运营

法新社利马站12月18日星期六消息，由中国国企中国五矿集团有限公司主要持股的五矿资源有限公司（MMG）在秘鲁经营的Las Bambas铜矿前一天宣布，由于被要求获得工作岗位的村民堵塞交通，封锁道路，工厂从星期六起暂停所有活动。

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MMG Las Bambas负责人Alvaro Ossio与秘鲁总统Pedro Castillo会面后表示，“我们已有29天处于封锁状态，这使我们无法运送员工、轮换班、或者运送设备。星期六早上7点起，工厂将100%关闭”。

秘鲁是世界上最大的白银、铜和黄金生产国之一，矿业也是秘鲁经济的引擎之一。Las Bambas 铜矿位于海拔4000米处，每年生产约40万吨铜。该矿位于秘鲁最贫穷的地区之一：阿普里马克的安第斯。MMG方面指出，该矿提供了秘鲁约15%的铜产量。矿山关闭，将影响到8000名工人和约75000个家庭。

12月13日，Las Bambas矿工工会秘书长Erick Ramos曾在阿雷基帕、库斯科和利马三地联合发起的游行当中对美联社表示，“这次联合游行，是为了抗议秘鲁政府在解决（铜矿附近）当地民众与（Las Bambas）矿业公司之间的冲突方面效率低下。有约9000名员工将因为不断的封锁（铜矿附近的民众指责采矿公司污染其庄稼）而失去工作（公司停止活动，解雇员工）。从11月19日至今，道路一直被封锁。没有任何东西或者人员可以进入或者离开...鉴于这种情况，公司在12月3日宣布将逐步停止运营”。

法新社12月18日报道称，示威者要求 MMG 集团为他们提供运输或道路维护方面的工作，而秘鲁政府本周称将努力寻求妥协，以避免矿山瘫痪。据秘鲁国家矿产、石油和能源协会的说法，Las Bambas 因堵塞而遭受的损失每天高达950 万美元。