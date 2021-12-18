路透社：亚马逊为讨好北京而与中国宣传机构合作

路透社12月17日引述美国电商巨头亚马逊公司的一份内部文件和对20多名熟悉亚马逊中国活动的知情者的采访，就该公司如何通过帮助推进中国共产党的全球经济和政治议程以求在中国生存和发展，同时有时又推拒当局的一些要求进行了报道。

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亚马逊公司与国有的中国国际图书贸易总公司(CIBTC)合作开办的“中国书店”(China Books)在其网站显著位置推销《习近平谈治国理政》。据两位熟悉此事的人士透露，中国政府对读者的负面评论不满，而且不能忍受五星以下的评分，因此要求禁止评分和评论。其中一位人士说：“我认为问题是任何低于五星的评论”，这是亚马逊五分制中的最高评级。

虽然读者对销售读书评级和评论是亚马逊网上售书并与顾客互动的关键部分，但据这两位知情者说，亚马逊公司还是从了中国官方的指示。目前，在亚马逊中国网站，中国政府出版的这部习近平文选没有任何顾客评论或评级，评论区也被关闭。

路透社看到的一份2018年为亚马逊公共政策总裁杰伊·卡尼（Jay Carney）准备的内部简报文件列出了该公司在中国做生意面临的一系列“核心议题”，包括“意识形态控制和宣传是共产党实现和维持其成功的工具包的核心。”这份文件说：“我们不对其对错做论断。”杰伊·卡尼之前曾担任过奥巴马政府的白宫新闻发言人。

报道说，据亚马逊的内部文件和对20多位知情者的采访显示，亚马逊与中国宣传部门的一个分支建立合作伙伴关系，设立了销售门户网站“中国书店”。这个项目最终提供了9万多份出版物供出售，没有产生大量收入。但文件显示，随着亚马逊公司在中国发展其Kindle电子书设备、云计算和电子商务业务，它被亚马逊视为赢得中国支持的关键。

2018年的这封亚马逊内部简报文件为杰伊·卡尼在前往北京之前，阐述了“中国书店”项目的战略利害关系。该文件称：“Kindle在中国的运营一直处于政策灰色地带”，并指出亚马逊很难获得在中国销售电子书的许可证。文件说，“保障”公司与中国政府的许可证问题的“关键因素是中国书店项目”。该文件还指出：“亚马逊网站/中国书店项目也获得了中国监管机构的广泛认可。”

“中国书店”出售很多非政治类书籍，包括中文教材、烹饪书和儿童睡前故事，但也出售宣传中国政府立场和成就的书籍，包括在显著位置推销《习近平治国理政》。中国国际图书贸易总公司对路透社说，这个项目是“两家企业之间的商务关系”。国家新闻出版署没有置评。

亚马逊告诉路透社说:“我们无论在何处开展业务，都遵守所有相关法律和规定，中国也不例外。”该公司称：“作为书商，我们相信提供阅读文字的渠道和多元视角是重要的。这包括可能令某些人觉得反感的书籍。”

亚马逊说，该公司出售有关中国的各种书籍，“中国书店”门户网站只是为美国及各地中文读者服务的一个额外渠道，“而中国国际图书贸易总公司只是该公司在世界各地数百万合作伙伴中的一个”。

面对监管压力，一些外国网络公司已经通过退出市场来回应中国政府的要求。雅虎最近退出了中国市场，微软公司的领英宣布它将撤出在中国的部分服务。两者都提到了中国困难的商业环境和监管要求。

路透社说，相比之下，亚马逊近年来在中国已经成长为一支强大的经济力量，为数以千计的中国企业提供了有利可图的出口机会，同时发展了自己的行业领先的云服务部门。根据分析公司iResearch今年在中国的一份报告，以及曾在亚马逊云计算部门AWS工作过的人的说法，“亚马逊网络服务”（AWS）现在是全球最大的中国公司供应商之一。

不过，到了2018年，亚马逊还是收到了“越来越多来自（中国）监督机构的要求，要求撤下某些内容，大多是政治敏感的内容，”当年为杰伊·卡尼准备的简报文件称。亚马逊拒绝让杰伊·卡尼接受采访。

那份提供给杰伊·卡尼参考的内部简报文件还提到，2018年，中国国家网信办要求亚马逊从该公司拥有的电影信息和评论平台IMDb删除中国新影片《厉害了，我的国》的链接，原因是影片遭到恶评。根据路透社看到的这份简报，亚马逊办公室回复中国网信办说，亚马逊中国分部难以通融这类请求，将把讯息传达给总部，以询问总部有什么可能办法。

路透社说，《厉害了，我的国》目前仍留在IMDb。通过查看网络旧档记录可以看出，在中国政府提出要求后，有一些负面评论消失了，其它的诸如“垃圾”、“政府宣传”等负面评论则保留着，在满分10分的评分制中，这部影片目前的总体评分只有2.3。

亚马逊对路透社表示：“某些就《厉害了，我的国》的题目而提交的评论被删除，这是因为它们违反了我们的用户评论内容准则，其中大多数为离题。” 。该公司称，“IMDb没有意识到有外方(包括中国政府)提出对该题目的评论采取任何行动的任何要求。”

2004年，亚马逊以7500万美元收购中国的卓越网，开始进入中国市场。亚马逊后来希望发展电子书业务并推销Kindle，为此需要当时的国家新闻出版总署(GAPP)的支持。该监管机构的多数职能目前由隶属中共中央宣传部的国家新闻出版署(NPPA)接管。

路透社援引参加谈判的前高管披露的信息说，当年，亚马逊在中国出售电子书和Kindle只获得了中国政府部分而非全部批准，这种局面让中国政府掌握了对这家网络零售商的影响力。在这种背景下，亚马逊公共团队推出了“中国书店”项目。亚马逊向中国当局兜售说，这是亚马逊唯一用国家命名的网店，希望用这种心照不宣的方式，赢得中国政府的支持。

亚马逊很快就与新闻出版总署合作建立“中国书店”。中国国际图书贸易总公司参与了这项努力，亚马逊的那份文件将这家政府公司形容为新闻出版总署的“执行机构”。中国国际图书贸易总公司的网站上的一幅照片显示中国官员2011年9月在北京一家酒店为发起这一项目而举杯庆祝。

根据2018年的那份简报文件，到2017年底，中国已经成为亚马逊旗下Kindle最大的全球市场，“占我们世界设备销售量的40%以上”。到那时，亚马逊已经在其美国网站上增加了一个中国电子书商店，并翻译了19本书。

而当时直接向亚马逊创始人杰夫·贝索斯汇报工作的杰伊·卡尼在2018年4月去了中国。在那里，他对一名中共高层官员说，亚马逊将“尽一切努力”促进“中国书店”，使其“做大做强”，根据中国国际图书贸易总公司的一份新闻稿显示。为杰伊·卡尼准备的简报文件指出：“‘中国书店’和Kindle中文电子书店都是亚马逊中国协助中国‘走出去’的主要承诺，这是一个旨在向世界推广中国文化的伞形项目。”

路透社说，亚马逊的“中国图书”网页上醒目地显示着中国国际图书贸易总公司的名字，但没有透露这是亚马逊与中国政府机构合作创建的项目。亚马逊告诉路透社：“关于该公司的细节在网上很容易找到，中国国际图书贸易总公司将其名称和标志放在整个页面的显眼位置。我们与该公司的关系是完全合适的”。

最终，据一位参与其中的人说，“中国图书”项目在财务上失败了。该门户网站的书很少有卖得好的，亚马逊甚至将书运回，因为它的仓库没有空间放这些书。但据参与该项目的人说，销售并不是目的：“这是一个高级别的拍照活动”，是“软实力运动”的一部分，基本上是把书放在那里，只是让人看到。中国国际图书贸易总公司在给路透社的声明中说，不对“通过亚马逊销售的图书进行排名”。该公司没有详细说明。

2013年，亚马逊继续在中国扩张，宣布在北京引入其云计算业务亚马逊网络服务。2018年的简报文件指出，当时，没有中国法律对云服务进行监管。2016年，中国政府开始采取行动，使亚马逊AWS等外国云计算公司在中国的运营更加困难。

简报文件称，当局开始要求云计算供应商持有新的许可证，只有中资公司才能获得。2018年的文件指出，“监管机构此后变得对AWS非常敌视”。其结果是，亚马逊采取了一个对该公司来说不寻常的步骤。它将其云技术移交给当地公司，以便AWS能够继续在中国运营。

2018年的简报文件说，这些中国公司，而不是亚马逊负责“监测和删除非法内容，收集和报告客户的基本信息......并与PRC（中华人民共和国）当局合作，处理所有可能出现的与合规有关的询问”。亚马逊在给路透社的声明中表示，AWS作为一家外国云计算供应商，必须向中国当地的合作伙伴授权或出售技术，才能在中国开展业务。

不过，亚马逊AWS的中国业务继续增长。熟悉此事的人士说，尽管被禁止向政府和一些国有企业出售云服务，但AWS已经在中国找到了关键客户。根据那份2018年公司内部简报文件和2019年亚马逊AWS网站上的博客，其中有两家中国公司，Tiktok开发商字节跳动和安防产品公司海康威视，以及跨国公司耐克、三星和飞利浦。

飞利浦拒绝发表评论；其他四家公司没有对路透社的评论请求作出回应。6月，亚马逊AWS宣布正在进一步扩大在中国的业务：“以支持我们在中国不断增长的客户群的需求”。新披露更多的有关亚马逊中国策略的细节显示了外国公司在中国做生意的挑战。