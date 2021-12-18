遭重罚7.9亿元 SOHO中国：诚恳接受，坚决落实

在立案审查约两个月后，中国国家税务总局北京市税务局网站12月17日发布消息称，经查，北京建华置地有限公司，在SOHO尚都项目（二、三期）土地增值税清算和企业所得税汇算清缴中，违规多扣成本，进行虚假申报，少缴土地增值税和企业所得税1.98亿元。税务部门依法追缴税款、加收滞纳金并处2.5倍罚款共计7.09亿元。

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SOHO中国当晚发布回应公告。SOHO中国表示，已收到北京税务局的“处理决定书”，集团对此诚恳接受，坚决落实，并按期全额缴纳上述税款、滞纳金及罚款。同时，集团将充分吸取前述建华置地个案的经验，进一步提高自身的专业技术水平与管理能力，切实履行社会责任，更好地服从和服务于经济社会发展大局，努力为国家经济高质量发展多做贡献。

据启信宝APP显示，北京建华置地有限公司成立于1994年2月22日，法定代表人为潘石屹，注册资本为10397万元人民币，由SOHO中国有限公司持股60%，由北京市华远置业有限公司持股40%。其经营范围包括对朝阳区东大桥8号原北京市政工程机械公司院内进行房屋建设、出租、经营等。目前，该公司暂无对外投资企业。

早前，北京市税务局曾于10月22日在官网发布消息，称已接到对SOHO中国下属企业北京建华置涉嫌偷逃税款问题的举报，北京市税务局稽查局经税收大数据分析研判，依法对其实施立案检查。

本月初，SOHO中国旗下7家物业公司因存在电力价格违法行为，违反了《中华人民共和国电力法》相关规定，被上海多地市场监管部门罚款累计约8664万元。今年早些时候，SOHO中国原定将91%的股权出售给美国著名私人股权投资和投资管理公司黑石集团，但最终这笔交易未能达成。