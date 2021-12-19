中国公司将在伊拉克建造一千所学校

2021年11月1日星期一，伊拉克巴格达的一所学校，一名教师在操场上为学生进行手部消毒。

伊拉克与两家中国公司签署了在其首都巴格达等地兴建一千所学校的合同。一名伊拉克政府负责人对法新社巴格达站表示，这一千所学校将在两年内完工。

广告 继续浏览后续

伊拉克新闻社引述伊拉克建设和住房部官员哈桑·梅贾汉姆的话表示，伊拉克总共需要建造8000所学校，“以填补教育领域的空白”。法新社巴格达站称，伊拉克方的支付方式将是石油产品。

伊拉克新闻社报道称，刚刚过去的星期四，在伊拉克总理穆斯塔法·卡齐米的见证下，伊拉克与两家中国公司签署了15项协议：中国电力建设集团将建造679所学校，Sinotech将建造321所学校。上述学校建设工程是中国与伊拉克双方政府合作框架协议内容的一部分。

伊拉克是一个能源储备极其丰富的国家，但在经历了数十年的战争和困扰整个国家的地方性腐败之后，基础设施日渐衰败。伊拉克建设和住房部官员哈桑·梅贾汉姆指出，第一批学校建筑将“很快动工”，工程开始一年后交付，不过尽管这样，也还是需要两年时间才能完成这1000所学校的建造。这是第一阶段的学校建造数量；第二阶段预计建造3000所学校，最后阶段将建造4000所学校。

联合国儿童基金会在其网站上指出，“伊拉克数十年的冲突和投资不足，摧毁了伊拉克这个曾经是该地区最好的教育体系”，“伊拉克目前两所学校中就有一所破损，必须予以修复”。联合国儿童基金会补充称，伊拉克有4000万居民，当中“将近320万名伊拉克学龄儿童失学”。

世界银行也发出警告：“伊拉克学龄阶段接受教育的普及率在中东和北非地区是最低的，而且由于新冠大流行，对教育服务产生严重影响，学校长期停课，这可能导致教育普及率下降得更多”。