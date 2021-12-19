彭帅现身上海受新加坡联合早报短视频采访

中国网球女将彭帅星期日现身“2021国际雪联城市越野滑雪中国巡回赛上海杨浦站”决赛现场。她接受了新加坡《联合早报》记者的短暂采访。面对镜头，彭帅说：“我从未说过写过任何人性侵我，这点是要非常强调清楚的。”彭帅称，早前写给国际女子网球协会（WTA）主席的信的中文版本是她自己所写，自己“一直都很自由”。

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中国官媒《环球时报》的一名记者周日稍早时在推特上发布1段7秒的影片，画面可见彭帅似乎正与中国篮球明星姚明和另一位女性交谈，彭帅面带微笑，姚明说话的内容则听不清楚。该记者附文称，“一个朋友给我发了这个视频，显示中国网球明星球员彭帅今天上午在上海举行的国际滑雪联合会越野滑雪中国城市巡回赛活动中与NBA历史上最受喜爱的球员之一姚明交谈。”

一张照片也得到上传，显示彭帅、姚明与奥运帆船冠军徐莉佳和退役桌球运动员王励勤同框合影。四人合照背景是上海杨浦大桥，旁边还有一条横幅，写著“FIS越野滑雪中国城市巡回赛”。

新加坡《联合早报》周日晚10时:13分刊登了对彭帅的采访内容。文章并于约1个多小时后得到更新。报道称，星期六开幕的城市越野滑雪赛是国际雪联主办的A类赛事，也是明年2月4日开幕的北京冬奥会积分赛。星期日在上海杨浦滨江绿之丘1.5公里长人工造雪赛道举行的是男子和女子半决赛与决赛，也是杨浦站的终结赛，只有受邀嘉宾前来观赛。

男子决赛今天中午12时10分开始，是最后一项比赛。报道称，“彭帅、中国篮球明星姚明、乒乓球手王励勤，以及帆船女将徐莉佳一起出现在主办方划定的五楼露天看台嘉宾观赛区域，全程观赛20分钟左右。”

短视频中，彭帅身穿印有“中国”字样的红色上衣、黑裤和白色运动鞋，披着一件背后印有“CHINA”英文字样的黑色羽绒服，扎了辫子，略施淡妆，神情较为自然和轻松。她和其他三名体育健将聊天，偶尔露齿微笑，看看手机。露天的U型看台设在嘉宾观赛室外，他们也和另一名陪同的男工作人员交谈，不远处后方还有一名摄影师和一名安保人员。

报道称，男子滑雪决赛大约12时30分结束，彭帅等人往观台出入口方向的电梯走来，《联合早报》记者立即上前在电梯门口和彭帅进行视讯采访，期间她回应有关个人安全自由，及之前与WTA和国际奥委会沟通事宜，前后交流约八分钟。《联合早报》公布的采访视频片段长逾6分钟。

彭帅称，自己目前一直住在北京的家里，昨天到上海观看滑雪赛。被询问出入是否自由、是否有人监视她时，她停顿了一下反问：“为什么会有人监视呢？一直都很自由。”当记者问到有关性侵的传闻时，彭帅说：“首先，我要强调一点是非常重要的，我从未说过写过任何人性侵我，这一点是要非常强调清楚的。”

彭帅称，之前写给WTA主席西蒙(Steve Simon) 的信，中文都是她本人写的，而且“完全出自本人的意愿”。她称，由于自己的英语水平不足以把中文信翻译成英文，所以官媒中国环球电视网（CGTN）早前贴出来的是英文翻译版本，“但意思和我回复西蒙先生本人的邮件几乎是没有任何信息差异的。”

有关她和国际奥委会主席巴赫的视讯通话的提问，彭帅表示不记得具体是哪一天，但证实“视讯是在北京的家里进行的”。她表示非常感谢巴赫等人对她的关心，并不愿再重复之前通过奥组委向大家表达和陈述过的她本人的意愿。

至于下来是否有出国打算，彭帅回答，现在没比赛，受疫情影响暂无出国的打算，“首先因为现在我就是没有比赛了，然后我不会是说额外的去，如果正常的你要是说以后希望看比赛或者是怎么样，那就，正常的吧。你不能是说我要去额外的证明个什么，然后我现在出去是干什么你告诉我？”

彭帅11月初在微博认证账户上发长文指控中国前副总理张高丽后，在社交媒体上消失并一度与外界失联。虽然中国官媒接连“避谣”，国际奥委会也发声明介绍彭帅与国际奥委会主席巴赫的视讯通话，之后推特上传出彭帅出席其他活动的短视频，但都无法打消外界对她安全与自由情况的疑虑。事件发酵，受广泛国际关注后，WTA本月1日宣布，将暂停在中国大陆和香港的所有赛事。