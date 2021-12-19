“爱国者治港”下的立法会选举投票率降至30年最低点

香港立法会的换届选举于12月19日举行，本次是“爱国者治港”政策下的第一次立法会选举，投票率仅为30%，达到历史性低点。

广告 继续浏览后续

法新社香港站当天报道称，投票在21点30分结束，距离结束还有一小时的时候，只有29.3%的登记选民参与了投票。最终投票率在投票结束3个多小时后仍未公开，但法新社评价认为，本次投票可能是自1997年英国将香港移交给中国以来的最低投票率，这也是香港人对新选举体系意见的试水。

随后不久，选管会主席冯骅宣布，在4472863名登记选民中，只有1350680人投票，投票率为30%，为约30年以来最低的投票率。

在2016年的选举中，香港民众投票率为58.3%；立法会当时有70名成员，其中一半由选民直接提名。今年，153名候选人中的每一位都必须承诺对中国政治忠诚，承诺爱国，才能被允许参与竞选。鉴于此，一些民主活动家被禁止参与竞选，或者被迫放弃参选，当中的一些流亡者呼吁抵制投票。香港政务司司长李家超表示，被排除在竞选之外的是叛徒，这些人不会为了香港的福祉而行动。

法新社指出，在香港，弃权，投白票或投无效票是合法的；不过鼓励这些做法自今年以来构成了刑事犯罪，为此已有10人被捕。香港政府在报纸上刊登广告，通过邮箱散发传单，并大量发送短信，以鼓励香港人投票，且周日的公共交通免费。

对此，香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛认为，投票率低下，对政府来说“非常尴尬”；“大多数捍卫民主的选民决定弃权，表达他们的不满”。

此前，林郑月娥表示低投票率“没有任何意义”。她向中国官方媒体保证，当政府办好事、公信力强时，选民投票率就会降低，因为人们“并不真的觉得有必要选择新的代表”。