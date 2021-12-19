路透社关注中国房地产危机延至钢铁业，给经济敲响警钟

路透社北京站12月19日消息，中国大型房地产开发商的债务问题现已蔓延至中国工业引擎的重要动脉：钢铁行业；并开始波及这个世界第二大经济体的其他关键领域。

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在该报道中，路透社分析称，房地产相关行业是中国经济的最大单一贡献行业，占2021年中国国内生产总值的28%，不过仍然低于2016年的35%这个近期峰值。按照穆迪的分析，中国国内生产总值当中房地产相关行业的占比，还可细分为来自房地产直接贡献的7%，以及来自建筑与设备机械供应链等间接贡献的21%。一家政府行业咨询公司预测，继今年下降4.7%之后，2022年中国的钢铁需求将再下降0.7%。

汇丰银行亚洲经济研究联席主管纽曼表示分析认为，“房地产已经成为中国经济的引擎，这已持续了20多年”，“由于建筑活动可能会在相当长一段时间内保持低迷，（中国的经济）增长将不可避免地下降一两档”。

房地产公司的资产负债危机蔓延，对中国的政策制定层来说是一记警钟，因为钢铁行业的波动，将对中国经济产生重大的影响：面临需求的下降，水泥、玻璃和家用电器等都十分脆弱。建筑活动占金属消费量的一半以上，而由于建筑活动的需求放缓，钢铁价格已经从今年早些时候的历史高点回落，钢铁制造商的股价也受到了打击。

中国经济从第二季度开始放缓，路透社指出，钢铁对建筑业和制造业的波动高度敏感，因此成为中国经济的风向标之一。钢铁公司也是支撑起庞大供应链的大型岗位提供群体，受钢铁业务波动的影响，房地产开发商已减少对项目的投资，应对更严格的借贷规定。

钢铁生产商在2021年的前三个季度是整个中国经济表现最好的领域之一：中国28家主要上市钢厂的净利润超过166.1亿美元，同比增长174%，与2019年疫情之前相比高出129%。

但钢铁行业的繁荣时期似乎已经结束，中国庞大的建筑业陷入瘫痪，正在引发全国建筑活动的罕见收缩。自7月以来，按建筑面积计算的新开工面积，较上年同期有所收缩，这是自2015年以来，最漫长的下降期。自9月以来，房地产行业的放缓也使中国每月的粗钢产量下降了20%以上；而建筑材料螺纹钢和线材的期货价格，分别从历史高位下跌了24%和31%，几乎抹去了今年全部的上涨部分。随着钢铁生产商踩刹车，炼钢所用的关键品也受到了冲击，大连商品交易所的铁矿石期货较5月份的纪录下跌了45%以上；螺纹钢的毛利润已从9月底的峰值开始下降。

路透社引述一名北京钢铁贸易商的分析称，他们“通常在冬季会以相对较低的价格储备钢材，并在转过年，恢复消费后卖出；但今年这个计划将推迟”。他认为，“2022年的房地产市场仍然存在不确定性，预计未来6到12个月内情况不会完全逆转”。

2021年的最后一个季度即将结束，中国的房地产市场受到进一步打击：这个行业的不安，动摇了本已疲软的买家情绪，结果是中国100个最大城市的未售出住房存量在11月达到了5年以来的高位。预计到2022年，住宅需求将进一步放缓，从而让下游家居产品制造商受到打击。此外，建筑材料水泥的产量在9月至11月同比下降约16%，与2017年至2019年同期相比有所下降。近几个月以来，挖土机的需求也有所下降。