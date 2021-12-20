中国操纵脸书及推特 《纽时》揭露大外宣标案报价单

《纽约时报》20日以“购买影响力：中国如何操纵脸书及推特”（Buying Influence: How China Manipulates Facebook and Twitter）为题报导，揭露中国大外宣的报价单。

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《纽约时报》（New York Times）揭露一份中国民间承包商赢得上海市公安局浦东分局标案的报价单，单据中逐项列出服务项目及价格。《纽时》将原本的中文文件文本译成英文。

据报导，今年5月21日，上海市公安局浦东分局发布网路公告，寻求民间承包商对所谓公共舆论管理投标。

投标公告上写着“供应商能随时提供境外社交平台相关的帐号给采购方。平台包括推特、脸书等，每月每个平台提供约300个帐号。注：此项目内容时效性较强，需随时提供相关平台帐号”。

业者的报价单则列出6个服务项目，包括境外社交平台注册、境外社交平台帐号伪装及维护、境外社交平台帐号落地、境外讯息素材搜集、境外论坛帐号注册、发帖等及制作原创视频。

这些项目是按每月或每次报价收费，单项价格从每月5000元人民币起跳，最高的4万元人民币，套餐总价为6万9800元人民币。

上述文件显示，在上海市公安局浦东分局公告发布3周后，一家称为上海云邻（Shanghai Cloud Lin）的公司得标。该公司在宣传中将自身列为只有20名员工的小企业。

根据创办人魏国林（Wei Guolin）的领英（LinkedIn）页面，这家公司与跨国企业合作，为“数位政府”和“智慧城市”提供服务。