中国网络主播薇娅涉嫌偷逃税款，罚款共计13.41亿元

12月20日，中国浙江省杭州市税务部门发布消息，知名网络主播薇娅因偷逃税款6.43亿元（人民币，下同），其他少缴税款0.6亿元，而被处罚款13.41亿元。随后，薇娅发文致歉。刚刚查询，薇娅微博、抖音、淘宝直播已被封。

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浙江省杭州市税务局稽查局表示，网络主播黄薇（网名：薇娅）在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。

中国国家税务总局对此表示，坚决支持杭州市税务部门依法严肃处理黄薇偷逃税案件。同时，要求各级税务机关对各种偷逃税行为。事发前，薇娅曾是“淘宝第一女主播”。

浙江税务部门周一发布消息后，薇娅微博发布致歉信称，“税务部门发布加强直播行业从业人员税收管理通知以来，针对税务问题进行自查，同时积极配合税务机关调查。在自查和调查过程中，发现自己确实在税务上有违反税收法律法规的行为，对此深感愧疚，在此向公众道歉。”

薇娅称，“在自查和配合调查期间，将自己的收入结构、收入来源都向税务机关汇报，并积极配合税务机关调查。这次税务问题让自己深刻认识到，依法纳税是自己应尽的义务。”

薇娅表示，“完全接受税务部门依法做出的相关处罚决定，并将积极筹措资金在规定时间内完成补缴税款、滞纳金和罚款。再次向社会，向一直支持信赖自己的用户致歉！错了就是错了，愿意为自己的错误承担一切后果，对不起！”

薇娅丈夫董海锋也发布致歉信称，“我深知我们在税务上并不专业，因此聘用所谓的专业机构帮我们进行税务统筹合规，但后续发现这些所谓的合法合规的税务统筹均存在问题。”

董海锋称，“在更为专业的财务团队到岗后，发现税务统筹有极大风险，于是自2020年11月至今，我们终止了所谓的税务规划统筹，按照45%个人所得税率全额缴纳薇娅相关税款，并主动补缴在此之前的不合规的相关税款。”

据观察，薇娅微博、抖音、淘宝直播已被封。