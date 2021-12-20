彭帅首次受访否认被性侵 WTA重申对她的担忧

中在国女子网球名将彭帅周日(12月19日)首次接受外媒采访，否认曾指控任何人性侵自己后，世界女子职业网球协会（WTA）周一重申未减对彭帅命运的“担忧”。

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法新社报道，11月初彭帅在微博发文指控前中国副总理张高丽性侵，其后数周在公众前消失，相关微博被删，引发国际体育界及多国对她命运的关注。在外界压力不断加大下，中国官媒接连“避谣”，公布其照片及发自其邮箱的给WTA主席西蒙的致函，信中称自己“一切安好”，但邮件的真实性受到质疑。WTA本月初宣布暂停在中国大陆和香港的所有赛事，呼吁对彭帅性侵指控进行透明调查。

彭帅周日在出席一个体育赛事时在现场接受了新加坡《联合早报》记者的短暂视频采访，她否认指控过任何人性侵自己。她说“首先，我想强调一点，非常重要，我从未说过或写过任何人性侵我，我必须明确强调这点。”。当天稍早官媒《环球时报》一名记者在推特上发布一段7秒钟的视频，画面可见彭帅似乎正与中国篮球明星姚明交谈。

法新社报道提到，新加坡《联合早报》和推特在中国境内不通过翻墙工具无法看到。

WTA周一再次表达对彭帅的关注，声明说：“我们仍坚定地呼吁针对她的性侵指控进行全面、公平、透明且不受审查的调查，这是最初引起我们关注的问题。”

本月初WTA主席西蒙在宣布暂停在中国赛事时曾表示，原因是对彭帅的行动自由存在 "严重怀疑"。

现年35岁的彭帅在周日采访视频中称自己有行动自由，“一直住在北京家里”，“完全没有人监视”，她还表示她的微博发文，“大家有很多的误解”。不过，她没有详细说明。

WTA在声明中说：“再次见到彭帅露面，真是太好了；我们当然希望她一切安好。”“正如我们一再所言，WTA担忧其安危以及是否可以在没有审查或胁迫情况下进行沟通，这些忧虑并未随著她的露面而缓解或解决。”